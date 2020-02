Delmenhorst. An diesem Samstag werden die Sieger des Bäckerei-Haferkamp-Cups 2020, einer Turnierserie für Fußballer der Altersklassen U10 und U11, in der Stadtbadhalle in Delmenhorst ermittelt. Ausrichter ist der TuS Heidkrug.

An diesem Samstag geht es um die Hauptpreise: die Teilnahme an einem Camp der Fußballschule des Bundesligisten Werder Bremen und den Besuch des Heimspiels der Profis des Vereins gegen Borussia Mönchengladbach, das am Freitag, 3. April (20.30 Uhr) im Weserstadion ausgetragen mit. Darauf können sich die Sieger der beiden Finalturniere des Bäckerei-Haferkamp-Cup 2020, einer Turnierserie für Nachwuchsfußballer der Altersklasse U10 und U11, freuen, teilte der Namensgeber, die Bäckermeister Haferkamp GmbH, mit. Die Endrunden werden an diesem Samstag ab 9.30 Uhr (U10) und ab 15 Uhr (U11) in der Stadtbadhalle in Delmenhorst ausgetragen. Ausrichter ist der TuS Heidkrug. Zudem werden natürlich auch Pokale vergeben.

In jedem Turnier treten acht Mannschaften an

Jeweils acht Mannschaften gehen an diesem Samstag ins Rennen. Sie waren die Erstplatzierten der vier Qualifikationsturniere, die in Delmenhorst, Uphusen, Bremerhaven und Bremen ausgetragen worden waren. In der Stadtbadhalle werden diese zunächst in zwei Vierergruppen um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Die Gruppendritten und -vierten spielen die Plätze fünf und sieben aus. Im U10-Turnier ab 9.30 Uhr treten der VfL Stenum, der FC Huchting, der JFV Unterweser und der TuS Eversten in der Vorrundengruppe A an. Der TuS Heidkrug, der SV Brake, die JSG Bierden/Uphusen und der SC Borgfeld bilden die Gruppe B. Das erste Halbfinale soll um 12.02 Uhr beginnen, das Endspiel um 13.02 Uhr (hier finden Sie Spielplan).

Die Partie der SG Arbergen Mahndorf gegen den TuS Heidkrug eröffnet ab 15 Uhr das Turnier der U11-Mannschaften. Der ESC Geestemünde und der SV Brake sind die weiteren Teams der Gruppe A. Der FC Huchting, der SC Vahr Blockdiek, der Habenhauser SV und der TuS Altwarmbüchen bilden die Gruppe B. In dieser Altersklasse soll die Runde der letzten Vier um 17.32 Uhr angepfiffen werden, das Finale um 18.32 Uhr (hier geht es zum Spielplan).