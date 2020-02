Ganderkesee. Die Hallenrunde für Jugendmannschaften des Fußball-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst geht in den Endspurt. Am Wochenende beginnen die ersten Futsal-Light-Finalturniere.

Nach mehr als 1500 Spielen in Vor-, Zwischen- und Platzierungsrunden starten am Wochenende auch die Finalturniere der Futsal-Kreismeisterschaften der U9- bis U13-Junioren. Am Samstag spielen von 13 bis 17 Uhr in Tungeln in der Futsal-Light-Version die U13-Teams ihren Titelträger aus. Der TV Jahn und der SV Tungeln sind doppelt am Start, außerdem sind der FC Hude, der VfL Stenum, der TSV Ganderkesee und der TuS Heidkrug dabei. Am Sonntag folgt die U11 von 9 bis 13 Uhr in der Wildeshauser Gymnasiumhalle. Teilnehmer sind drei Stenumer Teams, Heidkrug, der Bookholzberger TB, GW Kleinenkneten, Tungeln und der VfL Wildeshausen. Die U12-Endrunde findet am Samstag, 7. März, in Hude statt, die U9- (in Wüsting) und U10-Mannschaften (in Ganderkesee) beenden ihre Hallensaison am Sonntag, 15. März. Bis zur U8 wird kein Meister ausgespielt, wie Hallenspielleiter Michael Wild erklärt: „Allein der Spaß am besten Sport der Welt soll im Vordergrund stehen.“

Die Futsal-Runde Oldenburg-Land/Delmenhorst hat inzwischen enorme Dimensionen erreicht. Von der A- bis zur G-Jugend haben 270 Mannschaften teilgenommen, die meisten stellten der VfL Stenum mit 28, der TuS Heidkrug mit 26 und der VfL Wildeshausen mit 24. Die zentral angesetzten Schiedsrichter standen mehr als 1000 Stunden auf dem Feld. Noch mehr Einsatz zeigten die Helfer. „Nicht zählbare Stunden von ehrenamtlichen Jugendleitern, Trainern und Helfern zur Leitung der Spiele kamen zusammen, ebenso viele durch Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten beim Kuchenbacken, Kaffee ausschenken und Befüllen von bunten Tüten“, erzählt Wild.