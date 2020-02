Delmenhorst. Schülerinnen des Delmenhorster Max-Planck-Gymnasiums haben an Bezirksentscheiden 2020 im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" teilgenommen. Sie freuten sich über ihre guten Leistungen und bewiesen große Fairness.

Klasse Leistungen und eine große Portion Fairness – das ist die Bilanz der Schülerinnen des Delmenhorster Max-Planck-Gymnasiums nach Bezirksentscheiden 2020 im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia". Ein Tischtennis-Team musste sich geschlagen geben, nachdem es auf einen kampflosen Erfolg verzichtet hatte. Turnerinnen der Schule freuten sich über ihre guten Leistungen.

Turnerinnen auf Plätzen zwei und drei

Zwei Mädchen-Teams des Max-Planck-Gymnasiums Delmenhorst sind beim Bezirksentscheid im Gerätturnen in Bramsche angetreten. "Die gesamte Schule kann stolz auf ihre Leistungen sein", schwärmte Jens Hausfeld, der am "Maxe" für die Pressearbeit zuständig ist. In der Wettkampfklasse IV belegten die Delmenhorsterinnen den dritten, in der Wettkampfklasse III den zweiten Platz.

Die jüngeren Schülerinnen der Jahrgänge fünf und sechs (WK IV) absolvierten die Disziplinen Seilklettern, Parallelturnen und einen Staffellauf. "Sie turnten auf einem hohen Niveau und waren noch stärker als im Training", lobte Hausfeld das Team, das Rang drei unter fünf Schulen belegte. Besonders hervorzuheben sei zudem "der Team-Spirit".

WK-III-Riege des Maxe ist stolz auf starken Auftritt

Die Schülerinnen aus den Klassen sieben bis neun (WK III) turnten ihre selbst zusammengestellten Übungen am Barren, Schwebebalken, Boden und Sprung "auf hohem Niveau" und "wurden mit einem hochverdienten zweiten Platz belohnt", berichtete Hausfeld. Nur die Riege aus Bramsche landete vor den Delmenhorsterinnen und qualifizierte sich so für das Landesfinale. "Auch wenn es an manchen Geräten ein bisschen wackelig zuging, konnten wir uns am Ende des Tages über den zweiten Platz freuen. Wir finden, wir können stolz auf uns sein und freuen uns schon auf das nächste Jahr", erklärte die Maxe-Schülerin Sophie Duden.

Maxe-Tischtennisteam bietet favorisiertem Gegner Paroli

Das Tischtennis-Bezirksfinale in der Wettkampfklasse III der Mädchen wurde in der Sporthalle des Delmenhorster Gymnasiums ausgetragen, berichtete Hausfeld. Der Maxe-Konkurrent, die Gesamtschule Schinkel, die im Vorjahr das Bundesfinale in Berlin erreicht hatte, konnte zehn Tage zuvor, am eigentlich angesetzten Termin, nicht antreten. „Damit wäre das Maxe-Team direkt für den Landesentscheid qualifiziert gewesen, aber um dem Gedanken des Fair-Play-Vorrang zu geben, haben wir einen Nachholtermin bei uns ermöglicht“, teilte Hausfeld mit. Die Gäste gelten wieder als Anwärter auf das nationale Finale, weil für sie Mädchen spielen, „die im Damenbereich in der Verbandsliga bestehen können.“ Sie wurden dann auch Bezirkssieger. Die Mädchen des Max-Planck-Gymnasiums hätten dem Favoriten allerdings gut Paroli geboten, dabei viel gelernt und großen Spaß gehabt, erklärte Hausfeld.