Delmenhorst. Seit 2002 gibt es in Delmenhorst zwei Vereine für Bogenschützen. Nun holten beim Rundenwettkampf des Oldenburger Schützenbundes die Mannschaften von Sagitto und dem Verein Bogensport zum ersten Mal beide Medaillen.

Bogenschützen gehören im deutschen Sport zumindest zahlenmäßig eher zu den Minderheiten. Wie viele es genau sind, lässt sich wegen nicht veröffentlichter Statistiken der Verbände schwer ermitteln, einige Internetforen schätzen die Zahl auf rund 50.000. Der Deutsche Golf-Verband hat zum Vergleich fast 13 Mal so viele Mitglieder.

Dass Delmenhorst gleich zwei Clubs hat, ist daher durchaus bemerkenswert und liegt daran, dass sich Sagitto 2002 nach einem Streit um Trainingszeiten vom 1979 gegründeten Verein Bogensport abgespalten hat. Beide Stadtrivalen feiern seitdem überregionale Erfolge und stürmten nun beim traditionsreichen Rundenwettkampf des Oldenburger Schützenbundes zum ersten Mal gemeinsam auf das Podium. Dass Sagitto hinter Überraschungsmeister STV Wilhelmshaven Zweiter wurde, ist nicht einmal außergewöhnlich – der Rekordsieger stand bereits zum 15. Mal auf dem Podest. Für Bogensport war dagegen schon die Qualifikation ein großer Erfolg gewesen, Platz drei im Endkampf hatte kaum jemand erwartet. „Wir haben wahrlich gute Bogenschützen“, schwärmte Pressewartin Cornelia Siebert

Rekordsieger Sagitto zur Hälfte noch in Führung

17 Mannschaften aus elf Vereinen hatten sich ursprünglich mit Vierermannschaften für einen Platz im Finale beworben, die besten Acht des Bezirks waren in Wildeshausen dabei. Nach zweimal 30 Schüssen auf eine 18 Meter entfernte Scheibe kamen die besten drei Schützen in die Wertung. Sagitto lag in der Besetzung Jan Lange, Ulf Optiz, Jutta Schneider-Borns und Robert Zahn zur Halbzeit mit 804 Ringen auf Titelkurs, doch die Wilhelmshavener konterten und gewannen mit 1598 Ringen, neun vor Sagitto. „In der zweiten Halbzeit haben wir unser hohes Niveau nicht ganz halten können“, sagte Opitz.

Bogensport blieb dagegen nach 773 Ringen zur Hälfte konstant und landete bei 1542, 47 Ringe vor Gastgeber Bogensport Wildeshausen auf Rang vier. Monika Jentges war mit 536 Ringen die beste Delmenhorster Schützin, außerdem gehörten Jens Siebert, Sascha Allhorn und Jens Wielanczyk zum Team. „Die Mannschaft hat im Finale sehr gut geschossen“, fand Cornelia Siebert.