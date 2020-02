Hude/Bremen. Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg wieder punkten. Mit einem Sieg könnte sie den Abstand auf ihren Tabellennachbarn ausbauen.

