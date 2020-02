Will mit der HSG Delmenhorst die Siegesserie weiter ausbauen: Frederic Oetken (am Ball). Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Handballer der HSG Delmenhorst haben zuletzt vier Siege in Folge gefeiert. An diesem Freitag, 20 Uhr, empfängt das Oberliga-Team von Trainer Jörg Rademacher den HC Bremen in der Halle am Stadion.