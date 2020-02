Delmenhorst. Die Hockeyspieler des HC Delmenhorst treten am letzten Spieltag der Hallensaison 2019/20 zu Hause an. Der Oberligist erwartet den Tabellenführer, den Club zur Vahr Bremen.

