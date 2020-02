Neerstedt. Fabian Kahler tritt als Leiter der Handballabteilung des TV Neerstedt zurück. Derweil sucht der Verein eine Trainerin oder Trainer für die 2. Damenmannschaft.

An der Spitze der Handballabteilung des TV Neerstedt wird es einen Wechsel geben. Fabian Kahler, der aktuell nicht nur Leiter der Handballabteilung, sondern auch Spiel- und Passwart sowie Teammanager der 1. Herrenmannschaft in Personalunion ist, wird sein Amt als Abteilungsleiter sowie als Teammannager niederlegen. „Fabian Kahler möchte in jedem von ihm bekleideten Amt immer 100 Prozent geben und hat dazu viele Ideen. Bei der Fülle und Bedeutung der von ihm bekleideten Ämter ist das alles aber nicht auf Dauer leistbar. Das Fabian nun Aufgaben abgibt ist für uns sehr bedauerlich aber menschlich absolut nachvollziehbar“, heißt es seitens des Neerstedter Vorstands. Als Spiel- und Passwart sowie mit seinen Kontakten in die Handballszene wird er dem Verein jedoch weiterhin zur Verfügung stehen.

Tim Gersner wird Torwarttrainer

TVN-Pressewart Thomas Lindenthal: „Der Vorstand ist nun auf der Suche nach Nachfolgern für die Posten des Abteilungsleiters sowie des Teammanagers.“ Auch bei den Trainerämtern gibt es Veränderungen. Seitdem feststeht, dass Cordula Schröder-Brokshus und Andrej Kunz zur kommenden Saison die 1. Damenmannschaft, die aktuell noch in der Oberliga spielt, übernehmen, ist auch der Posten für das Traineramt der 2. Damen vakant. „Aus diesem Grund sucht der TV Neerstedt nun eine Trainerin bzw. einen Trainer“, teilte Thomas Lindenthal mit. Tim Gersner werde zukünftig Torwarttrainer für den gesamten Damenbereich sein.

Interessierte können sich bei Cordula Schröder-Brokshus (0176-70215383) bzw. bei Tim Gersner (0175-7248926) melden.