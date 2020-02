Delmenhorst. Die männliche A-Jugend der HSG Delmenhorst kommt stark aus der Pause und bezwingt in der Handball-Oberliga die HSG Schaumburg-Nord.

Nach vier Wochen hat die männliche A-Jugend der HSG Delmenhorst in der Handball-Oberliga ihre Pause beendet und gleich wichtige Punkte im Kampf um einen Platz für die Bundesliga-Relegation gesammelt. Die Mannschaft von Thies Kohrt setzte sich gegen die HSG Schaumburg-Nord mit 37:30 (18:17) durch. Da die Delmenhorster Torhüter nicht ihren besten Tag erwischten, blieb die Partie lange ausgeglichen. Bis zur 38. Minute führte kein Team mit mehr als zwei Treffern Vorsprung. Doch dann hatte Kohrts Team eine starke Phase und zog auf 25:21 davon. In der 43. Minute gab es für die Gastgeber aber eine Schrecksekunde, als der bis dahin elffache Torschütze Sam Ramin mit einem Wadenkrampf ausfiel. Die Delmenhorster hatten den Gegner nun dennoch sicher im Griff. Am Sonntag um 17 Uhr will die HSG dem ungeschlagenen Tabellenführer VfL Fredenbeck die ersten Punkte abnehmen.