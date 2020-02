Delmenhorst. Der TV Jahn Delmenhorst träumt vom Pokalsieg, der VfL Stenum gleich von einem Titel-Triple – und der SV Atlas blickt zurück: Die Randnotizen aus dem lokalen Fußball.

Manfred Engelbart lobt Werder. Während der Jahreshauptversammlung des SV Atlas hat Vorsitzender Manfred Engelbart auch auf das „Jahrhundertspiel“, das der SV Werder im Bremer Weserstadion vor 41 500 Zuschauern mit 6:1 gewann, zurückgeblickt. Der Chef des SVA, dessen Verein am 10. August als Gastgeber fungierte, lobte ausdrücklich das gute Verhältnis zum Bundesligisten. „Die Zusammenarbeit war sehr vertrauensvoll und kameradschaftlich“, betonte Engelbart.

NFV startet in die DFB-Mobil-Saison. Das DFB-Mobil ist im Auftrag des Deutschen Fußball-Bundes ein kostenloses Angebot des NFV. Es bietet Hilfestellungen für Jugendtrainer und Betreuer und bringt Qualifizierungsangebote näher. Innerhalb einer Trainingseinheit erhalten die Interessenten praxisnahe Tipps und Anregungen.

Tanz auf drei Hochzeiten. Die A-Junioren des VfL Stenum sind in drei Wettbewerben vertreten. Am Sonntag, 14 Uhr, steht das erste Punktspiel nach der Winterpause, zu dem der Landesligist die JSG ASC WG Wielen/Uelsen erwartet, auf dem Spielplan. Am Samstag, 29. Februar, 14 Uhr, bestreitet der Aufsteiger gegen die JSG Wilhelmshaven ein weiteres Heimspiel. Nur einen Tag später gehen die Stenumer bei der norddeutschen Futsalmeisterschaft in Norderstedt an den Start. Im Halbfinale des Pokalwettbewerbs auf Bezirksebene empfängt der VfL am Samstag, 4. April, 16 Uhr, den SV Hansa Friesoythe.

Jahn nimmt Finale ins Visier. Die Frauen des TV Jahn Delmenhorst nehmen das Endspiel des AOK-Niedersachsenpokals ins Visier. Im Halbfinale genießt der Regionalligist am Ostermontag, 13. April, 13 Uhr, gegen den Ligakonkurrenten VfL Jesteburg Heimrecht. Das zweite Halbfinale bestreiten Oberligist SV Hastenbeck und die TSG 07 Burg Gretesch, die ebenfalls zu den Mitgliedern der Regionalliga gehört.

Und zu guter Letzt. Der DFB hat auf seinem Amateurfußball-Portal fussball.de einige Schiedsrichter-Sprüche gesammelt. Nachstehend ein Beispiel: Es ertönt ein Pfiff und ein Spieler ruft: „Das war doch Vorteil.“ Die trockene Antwort des Unparteiischen: „Wenn Sie den Ball haben, ist das kein Vorteil für Ihre Mannschaft.“