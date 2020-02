Delmenhorst. Trotz einer 3:5-Niederlage gegen TV Metjendorf II haben sich die Badmintonspieler des Delmenhorster FC die Vizemeisterschaft in der Landesliga gesichert. Die zweite Mannschaft muss in der Verbandsklasse noch um den Klassenverbleib bangen.

