Stenum. Auf dem Weg zum Staffelsieg sind die Tischtennis-Jungen des VfL Stenum wieder einen großen Schritt weiter. Die zwei Auswärtssiege gegen Bawinkel (8:3) und den Hundsmühler TV II (8:6) wurden souverän gemeistert.

Die Tischtennis-Jungen des VfL Stenum sind für das große Saisonfinale um den Staffelsieg in der Bezirksliga-Mitte gerüstet. Am Wochenende hat die Truppe von Trainer Dennis Stelljes mit zwei Auswärtssiegen beim SV Bawinkel (8:3) und Hundsmühler TV II (8:6) die Generalprobe erfolgreich bewältigt. Der letzte Doppelspieltag entwickelte sich für die Stenumer als knifflig. Am Freitag in Bawinkel bot der VfL im hinteren Paarkreuz mit Marco Moorschlatt und Ole Günther zwei Ersatzspieler auf. Unter diesen Umständen wurde deswegen kein Selbstläufer erwartet.

Mutige Doppelaufstellung wurde belohnt

Trotzdem wählten die Gäste eine mutige Doppelaufstellung und wurden belohnt. Moorschlatt gewann sein Duell mit Moritz Gediga, während Ole Günther an der Seite von Bastian Rang auftrumpfte. In den Einzeln bekamen die Stenumer einen Dämpfer: drei Fünfsatzniederlagen. Entscheidend waren diese beim ungefährdeten 8:3-Erfolg aber nicht. Am Samstag traten die Landkreisler bei der Reserve des Hundsmühler TV in Bestbesetzung an. Nicht ohne Grund. Der Tabellenvierte sollte seinen Gästen bis zum Schluss alles abverlangen. Erst das letzte Einzel von Moritz Gediga brachte die Erlösung. Die Nummer zwei bezwang Leon Binnewies in drei Sätzen zum 8:6-Endstand.

„Unsere Mannschaft ist heute getaumelt aber nicht gefallen. Dadurch können wir nun gelassen die nächsten Ergebnisse unseres Nebenbuhlers Ekern abwarten“, erklärte Dennis Stelljes.

Saisonfinale in Ekern

Die VfL-Riege führt das Feld jetzt mit 20:2 Punkten und einer Spieldifferenz von +58 an. Im letzten Match der offiziellen Punktspielserie kommt es am 29. März zum großen Showdown in Ekern. Sollten die Ammerländer (12:2) bis zum Topspiel die letzten vier Hürden meistern, könnten sie die Stenumer damit auf Rang zwei verdrängen. In diesem Fall würde dem VfL ein Remis in Ekern nicht zum Staffelsieg reichen, sondern nur ein Sieg. Für den Meister des Bereichs „Mitte“ ginge es anschließend noch in einer kleinen Relegationsrunde gegen die zwei Tabellenersten der Parallelstaffeln Region Nord und Süd weiter. Der Gewinner dieser Serie ist in der Saison 2020/2021 für die Niedersachsenliga startberechtigt.