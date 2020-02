Delmenhorst. Der HC Delmenhorst blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück: Die zweite Männermannschaft und die C-Mädchen feierten Meisterschaften, das Frauenteam hat den Verbleib in der Hockey-Oberliga sicher.

Trotz des 1:17 bei Hannover 78 hat das Frauenteam des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD) sein Saisonziel erreicht. „Unsere Damen bleiben in der Oberliga“, informierte Pressesprecher Thomas Hinz. Er freute sich am Wochenende über einen weiteren Erfolg, denn die Herrenmannschaft II sicherte sich in der 3. Verbandsliga den Meistertitel. Darüber hinaus meldeten Jugendmannschaften des Vereins positive Ergebnisse. Die erste Herrenmannschaft bestreitet ihr letztes Punktspiel der Hallensaison 2019/20 am Samstag, 22. Februar, gegen den Club zur Vahr, der das acht Konkurrenten umfassende Feld nach 13 Partien anführt. Die Delmenhorster, die in der Oberliga Niedersachsen/Bremen den vorletzten Platz einnehmen, müssen um den Klassenverbleib bangen. Die Begegnung beginnt um 15 Uhr in der Willmshalle an der Friedrich-Ebert-Allee.

HCD-Frauen beenden Saison mit vier Punkten

Nach dem 1:17 (1:6) bei Meister Hannover 78 belegt der HCD in der Abschlusstabelle mit vier Punkten den vorletzten Rang. Schlusslicht DTV Hannover unterlag gegen den Braunschweiger THC mit 3:7 (2:1) und verbuchte in den zehn Punktspielen lediglich einen Zähler. Die Delmenhorsterinnen erreichten gegen den DTV im ersten Spiel ein 6:6 und behaupteten sich in der zweiten Begegnung mit 9:7. Hannover 78 sicherte sich den Titel mit 27 Punkten und 100:13 Toren.

Delmenhorster freuen sich am letzten Spieltag über Heimsiege

Die acht Spiele der Saison in der 3. Verbandsliga beendeten die Herren II des HCD in der Willmshalle mit einem 10:1 (5:1) gegen das punktlose Schlusslicht HC Moormerland II und einem 7:3 (2:0) gegen den Tabellenvorletzten GVO Oldenburg II. Mit 21 Punkten belegt der HCD II vor dem Emder TC (14) und dem Club zur Vahr IV (13) den ersten Rang. „Nach den beiden Spielen knallten die Kronkorken“, berichtete Hinz.

C-Mädchen des HCD auf Platz eins

Die Mädchen C des HCD belegten in der Meisterschaftsrunde erneut den ersten Platz. Sie errangen abschließend Siege über Club zur Vahr II (7:3), Bremer HC (2:1) und Club zur Vahr (3:0). Auf dem Plan des Mädchenteams befinden sich noch zwei Turniere. Am Wochenende reisen sie nach Berlin und eine Woche später beteiligen sie sich am traditionellen Wettstreit ihres Clubs. Die Knaben C beendeten die Pokalrunde als Nummer eins. Die D-Knaben beteiligten sich an einem Spielfest in Emden. Die aus sechs Spielern bestehende Mannschaft zeigte zwei gute Auftritte. Im ersten Treffen behaupteten sich die Delmenhorster mit 11:1 gegen Emden. Gegen den Club zur Vahr folgte ein 10:4. „Leider haben die Jungs nur eine von vier Staffeln gewonnen“, teilte Pressewart Hinz mit. Aus diesem Grund belegte der HCD in der Endabrechnung den vierten Platz.