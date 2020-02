Landkreis. Die Handballer der HSG Hude/Falkenburg haben ihr Landesklasse-Heimspiel gegen die SG Obenstrohe/Dangastermoor gewonnen. Derweil setzte sich die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg im Derby gegen die TS Hoykenkamp durch. In der Tabelle belegen die drei Landkreis-Teams Plätze unter den ersten Fünf.

Drei Landkreis-Vereine sind in der Tabelle der Handball-Landesklasse der Männer unter den ersten Fünf zu finden. Die viertplatzierte HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II gewann das Derby gegen den Dritten, die TS Hoykenkamp, mit 28:24. Die HSG Hude/Falkenburg ist nach einem souveränen Heimsieg über die SG Obenstrohe/Dangastermoor weiterhin Fünfter.

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II – TS Hoykenkamp 28:24 (13:14). Derbyzeit in der Halle am Ammerweg: Die Gastgeber waren hoch motiviert. Allen voran Spielertrainer Sebastian Weete. Der HSG-Coach erzielte genau einen Treffer, den ersten der Partie. Bis zur fünften Minute erhöhten die Hausherren auf 3:0. Danach kamen die Hoykenkamper immer besser ins Spiel. Nach einem Treffer von Christoph Müller-Hill (10.) lag die Turnerschaft mit 5:3 vorn. Kurz vor der Pause glich die HSG II durch zwei Tore von Nils Hammler wieder aus. Zur Halbzeit stand es 13:14. Bis zur 40. Minute waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Dann trat Grüppenbühren/Bookholzberg noch einmal mächtig aufs Gaspedal. „Wir hatten ein starkes Tempo-Spiel“, merkte Weete an, der seinem Torhüter Jan Dirk Alfs eine ganz starke Leistung attestierte. Schritt für Schritt zog die Weete-Sieben davon. Die Moral der Hoykenkamper war gebrochen. Sinnbildlich dafür: Zwei verworfene Siebenmeter binnen fünf Sekunden. Weete war voll des Lobes: „Ich bin sehr zufrieden. Die Einstellung war perfekt.“ TSH-Trainer Lutz Matthiesen erkannte den HSG-Sieg neidlos:

„Wir waren leider nach der 40. Minute mehr mit uns selbst beschäftigt.“

HSG Hude/Falkenburg – SG Obenstrohe/Dangastermoor 34:26 (20:15). Von Beginn an dominierten die Gastgeber die Partie gegen den Tabellenzehnten. Sie gerieten nicht einmal in Rückstand. Die Gäste hielten lediglich bis zum 2:2 in der vierten Minute mit. Anschließend setzte sich die HSG bis zum Pausenpfiff kontinuierlich auf 20:15 ab. Auch in der zweiten Halbzeit ließ die Mannschaft von HSG-Trainer Martin Wessels, angeführt von einem starken Lasse Wiosna, nichts anbrennen. Zwölf Sekunden vor dem Ende traf Felix Rose zum 34:26 – mit dem letzten Treffer des Tages betrug der Vorsprung der HSG zum ersten Mal acht Tore. „Von der Leistung her bin ich zufrieden, es geht aber natürlich noch besser“, bilanzierte Wessels. Ein Sonderlob verteilte er an seinen Torhüter Daniel Herden: „Wenn er nicht so gut hält, hat Obenstrohe vielleicht noch einmal die Chance zurückzukommen.“ Wessels freut sich, dass das kommende Wochenende spielfrei ist. So bekommen seine angeschlagenen Spieler die Möglichkeit, sich zu erholen.