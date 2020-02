Delmenhorst. Für Jugendteams des TV Neerstedt, der HSG Delmenhorst und der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg gab es am dritten Spieltag 2019/20 in den Handball-Verbandsligen nichts zu holen.

Am dritten Spieltag der Saison 2019/20 in den Handball-Verbandsligen kämpften Jugendteams der HSG Delmenhorst, der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und des TV Neerstedt um Punkte. Allerdings vergeblich, denn alle drei mussten Niederlagen hinnehmen.

Aufstellungen Handball-Verbandsligen Männliche Jugend A HSG Grüppenbühren/Bookholzberg – TV Cloppenburg 29:35 HSG Grüppenbühren/Bookholzberg: Kriegel, Meinardus 1, Strudthoff, Linnemann 1, Kügler 1, Findeisen, Krentz, Steffen 9/6, Harwarth, Schrader 11, Sandstede, Hitschke 5, Sanders 1. Weibliche Jugend A TV Cloppenburg – TV Neerstedt 29:27 TV Neerstedt: Scheffer, Bajorat 1, Kallifidas 2, Bartelt 3, Voigt 6/3, Windhorst 1, Schulenberg, Adams 1, Oltmann, Rippe 8, Uken, Claußen 1, Wintermann 4. Weibliche Jugend B TuS Komet Arsten – HSG Delmenhorst 24:17 HSG Delmenhorst: Preetz, Vlach, Meyer 3, Smarzly 4/3, Grimsehl 1, Fiedler 3, Achenbach 2/1, Jabs 1, Kopp 3, Ebert.

Verbandsliga männliche Jugend A

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg – TV Cloppenburg 29:35 (15:19). Die bis dahin ebenfalls punktlosen Cloppenburger setzten die HSG von Beginn an unter Druck. Sie gingen mit 3:0 in Führung (9. Minute). Dann lief es auch bei den Gastgebern besser, in der neunten Minute traf Florian Schrader zum 5:6. Doch die HSG-Abwehr stand nicht stabil genug, deshalb setzte sich der Gast immer wieder ab. Zur Pause lag er mit 19:15 vorn. Nach dem Seitenwechsel trumpfte zunächst Grüppenbühren/Bookholzberg auf. Luke Hitschke beendete einen 4:0-Lauf mit dem 19:19 (35.). Bis zur 46. Minute blieben er und seine Mitspieler auf Tuchfühlung (25:26), dann wuchs der Rückstand auf drei Treffer an (25:28). In den letzten fünf Minuten musste die HSG nach Zeitstrafen ständig in Unterzahl spielen. Diesen Vorteil nutzte der Gast.

Verbandsliga weibliche Jugend A

TV Cloppenburg – TV Neerstedt 29:27 (16:12). Die Neerstedterinnen spielten in der ersten Halbzeit munter mit, lagen zwischenzeitlich sogar in Führung. Erst in der Schlussphase mussten sie die Gastgeberinnen ein wenig ziehen lassen, sodass sie beim Pausenpfiff mit 12:16 zurücklagen. Das warf das TVN-Team aber nicht aus der Bahn. Es warf in den ersten sechs Minuten nach dem Seitenwechsel fünf Tore in Folge zum 17:16. Nach dem 20:20 (42.) gelang den Gastgeberinnen ein Zwischenspurt zum 23:20 (44.). Die Neerstedterinnen kämpften verbissen weiter, um das Spiel noch einmal zu drehen. Als Leonie Voigt in der 58. Minute per Siebenmeter das 27:28 erzielte, keimte im Team von TVN-Trainer Frank Adams Hoffnung auf. Doch die Cloppenburgerinnen ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Verbandsliga weibliche Jugend B

TuS Komet Arsten – HSG Delmenhorst 24:17 (11:7). Die Delmenhorsterinnen gerieten schnell mit 1:5 in Rückstand (7.). Diesem liefen sie bis zur Pause hinterher. Mit der Abwehrleistung seines Teams war HSG-Trainer Florian Bogun "sehr zufrieden", doch im Angriff nutzte es seine Chancen nicht. Auch in der zweiten Halbzeit konnten es die Ansagen, die in der Kabine gemacht worden waren, nicht umsetzen. Daher kamen die Gastgerinnen zu einem ungefährdeten Erfolg.