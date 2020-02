Delmenhorst. Mit einem Auswärtssieg bei der HSG Verden-Aller hat die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg ihren dritten Platz in der Tabelle der Handball-Landesliga gefestigt. Die HSG Delmenhorst II verlor zu Hause gegen die SG Arbergen-Mahndorf.

Dank einer einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit haben die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg am Samstag bei der HSG Verden-Aller einen klaren Erfolg gefeiert. Damit festigten sie vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten TV Oyten, das am 29. Februar ausgetragen wird, ihren dritten Platz. Die HSG Delmenhorst II musste sich derweil in eigener Halle der SG Arbergen-Mahndorf geschlagen geben.

HSG Verden-Aller - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 23:30 (11:14) . Das Team von HSG-Trainer Stefan Buß fand zunächst nicht ins Spiel. Im Angriff war Sand im Getriebe, in der 5:1-Deckung fand es nicht den gewünschten Zusammenhalt. Verden-Aller nutzte die kleinen Lücken einige Male. Bereits nach acht Minuten (3:3) änderte Buß die Deckungsformation. In der defensiven 6:0-Aufstellung funktionierte die Abwehr deutlich besser. Bis Mitte der ersten Hälfte (8:8) blieben die Hausherren auf Tuchfühlung. Dann sorgten Jan-Niklas Ordemann und Bennet Krix mit zwei Strafwürfen für eine 12:9-Führung der HSG. Die Verdener scheiterten mit einigen guten Möglichkeiten am starken HSG-Torwart Jan-Bernd Döhle, der mit seinen Paraden, darunter drei gehaltenen Siebenmeter, ein guter Rückhalt für sein Team war.

Mit Treffern von Carsten Jüchter und Marcel Biedermann zum 16:11 kam Grüppenbühren/Bookholzberg nach der Pause schnell wieder auf Betriebstemperatur. Das Team bekam das Geschehen immer besser in den Griff. Vor allem Marvin Auffarth trumpfte auf der linken Außenbahn auf. Er erzielte ohne Fehlversuch fünf Treffer. Auch zwei Phasen, in sie nach Zeitstrafen in doppelter Unterzahl spielen musste, überstand die HSG problemlos. Sie kam zu einem ungefährdeten Erfolg. Buß wollte diesen nicht überbewerten. "Meine Mannschaft konnte nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, denn es gab sowohl im Spielaufbau als auch im Abschluss einige Fehler, die wir uns gegen einen stärkeren Gegner nicht leisten dürfen", sagte er:

"Letztendlich zählen aber nur die zwei Punkte, die wir hier mitnehmen konnten."

HSG Delmenhorst II - SG Arbergen-Mahndorf 22:24 (11:10). In der Partie dominierten die guten Abwehrreihen. Die HSG Delmenhorst II ließ einfach zu viele Chancen aus. Zunächst tat sich das Team von Trainer Adrian Hoppe schwer. Doch es kam besser auf. Mit einem Treffer von Timo Barkemeyer zum 9:8 (27.) ging die HSG II zum ersten Mal in Führung. Sie verteidigte diese bis zur Pause (11:10). "Da haben wir sehr kompakt gestanden", lobte Hoppe. In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung immer mehr zum Kampfspiel. Nach 45 Minuten führten die Gäste mit 17:14. Es folgten einige Schiedsrichterentscheidungen, die Hoppe als "sehr schwierig" bezeichnete. Danach hatte seine Mannschaft Schwierigkeiten mit der Chancenverwertung. Sie vergab etliche Tempogegenstöße. Zwei Minuten vor Schluss lag die HSG II mit 20:23 zurück. Dank einer offenen Deckung und Toren von Christoph Meyer-Ebrecht und Bastian Schäfers gelang noch der 22:23-Anschlusstreffer. Die Gäste machten dann aber zehn Sekunden vor dem Ende mit dem 24:22 alles klar.