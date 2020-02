Delmenhorst. Die Tischtennisspielerinnen der SG Jahn/DTB haben ihren dritten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga gefestigt. Die Delmenhorsterinnen gewannen ein spannendes Heimspiel gegen den TV Wellingholzhausen.

Ergebnisse Tischtennis-Bezirksoberliga Frauen SG Jahn/DTB – TV Wellingholzhausen 8:6. Dölle/Hofmann – Quatmann/Schlöpker 1:3; Steineker/Klahr – Schimmel/Kruckemeyer 0:3; Steineker – Schimml 3:0; Dölle – Quatmann 3:1; Klahr – Schlöpker 3:1; Hofmann – Kruckemeyer 3:2; Steineker – Quatmann 0:3; Dölle – Schimmel 1:3; Klahr – Kruckemeyer 1:3; Hofmann – Schlöpker 3:0; Klahr – Quatmann 0:3; Steineker – Kruckemeyer 3:2; Dölle – Schlöker 3:0; Hofmann – Schimmel 3:1.

SG-Team liegt mehrfach zurück

In der Bezirksoberliga Süd sieht es aus, als wären die beiden begehrten Spitzenplätze bereits für die TSG Dissen (20:0 Punkte) und den Hoogsteder SV II (24:6) reserviert. Dahinter bleibt die SG Jahn/DTB mit 21:9 Zählern ein Anwärter auf Platz drei. Der Erfolg über Wellingholzhausen war ein großer Schritt in diese Richtung. Während die Gäste von der Papierform her in ihrer stärksten Aufstellung antraten, musste die SG am Sonntag ohne ihre etatmäßige Nummer eins Miriam Hansen auskommen. Dadurch rückte Irene Dölle aus dem unteren in das obere Paarkreuz auf. Das Team komplettierte an der Position vier Annette Hofmann. Auch Wiebke Klahr war nach längerer Pause wieder dabei. Bedingt durch diese Umstellungen ging die SG-Riege nicht unbedingt in Erwartung eines Sieges in das Match, auch weil sich der Aufsteiger, der eine interessante Mischung aus routinieren und talentierten Spielerinnen mit unterschiedlichen Spielstilen aufbietet, schon beim 7:7 in der Hinrunde als höchst unbequem erwiesen hatte. Das Rückspiel begann für die Gastgeberinnen mit einem 0:2-Fehlstart in den Doppeln. Umso überraschender dann die Antwort der SG: In der ersten Einzelrunde fuhr sie optimale 4:0 Siege ein. Die Gäste schlugen dann ihrerseits mit einer Serie zurück. Aus dem 4:2 der Delmenhorsterinnen wurde ein 4:5-Rückstand. Diesen egalisierte Hofmann mit einem 3:0 über Noppenspielerin Julia Schlöpker.

Irene Dölle und Anette Hofmann machen den Erfolg perfekt

Es folgte ein heißes Finale. Als Wiebke Klahr der TVW-Nummer eins Björke Quatmann unterlag, hatte Carolin Steineker höchste Mühe, um im fünften Satz den drohenden Punktverlust gegen die junge Offensivspielerin Pia Kruckemeyer abzuwenden. Es verblieben die letzten zwei Einzel. Dort präsentierten sich Irene Dölle (3:0 gegen Schlöpker) und Annette Hofmann, in einem hochklassigen Spiel mit tollen Ballwechseln gegen Martina Schimmel (3:1), ganz stark. Der Einsatz der SGerinnen wurde mit dem 8:6-Erfolg belohnt.