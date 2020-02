Hude. Der Tischtennisspieler Sören Dreier, der für den Männer-Verbandsligisten TV Hude auf Punktejagd geht, hat sich beim Top-12-Bundesranglistenfinale der Altersklasse U15 nach einem Fehlstart deutlich gesteigert. So erreichte er noch den fünften Platz.

