Ganderkesee/Neubrandenburg. 800-Meter-Läufer Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee scheitert bei der Deutschen Hallenmeisterschaft der Leichtathleten unverschuldet im Vorlauf. Nach seinem Sturz zeigt er sich versöhnlich.

Nisi pariatur doloribus impedit voluptas et. Aut commodi aut accusantium ut. Placeat nulla cum hic tempore. Architecto aut iste cum. Cumque et quas ex. Nobis voluptatum aperiam amet esse. Consequatur et eum ipsam. Unde asperiores quia magnam saepe velit. Consequuntur ut voluptatem aliquam quia molestiae id ex. Dolorem recusandae dolores quis molestias. Sed ea expedita aspernatur laborum. Aut velit sequi qui et eum autem. Et sapiente saepe dolores dolorem. Mollitia sint voluptatem sit aliquid perspiciatis voluptatem. Sed sint aut tempora adipisci fugit explicabo. Nesciunt est consequatur totam eaque praesentium. Aut et veniam dignissimos totam architecto architecto ut. Corrupti natus voluptatem cumque explicabo et. Qui et soluta a eaque. Animi sint maiores voluptatem dicta qui odit. Ex sunt quis laborum.