Delmenhorst. Ein Frauen- und ein Männerteam des SV Ganderkesee 69 sowie das zweite Frauenteam des Delmenhorster SV 05 sind in den Bezirksliga-Wettkämpfen 2020 gestartet. Die Schwimmsportler waren mit ihren Leistungen zufrieden.

Das Männer- und das Frauenteam des SV Ganderkesee sowie ein Frauenteam des Delmenhorster SV 05 sind nach dem Bezirksliga-Wettkampf im Deutschen Mannschaftswettbewerb mit ihren Zeiten und Platzierungen sehr zufrieden gewesen. Sie waren in der Grafttherme in Delmenhorst angetreten.

Delmenhorster Frauenteam belegt Rang drei

Im Bezirk Weser-Ems gehörten 18 Frauen- und zehn Männermannschaften den Bezirksligen an. In der Grafttherme schwammen zehn Frauen- und sechs Männer-Riegen die 17 Beckenstrecken zwischen 50 und 1500 Meter, maximal fünf Starts pro Aktivem waren möglich. Die anderen Teams traten in Twist an. In der Frauen-Konkurrenz kam der Delmenhorster SV II auf 13.357 Punkte, das war das beste Ergebnis in der Grafttherme. In der Gesamtwertung wurde der DSV damit Dritter. Der SV Harren (15.083) belegte Platz eins gefolgt von Waspo Nordhorn (14.256).

Die Ganderkeseer Teams erzielten in Delmenhorst fast identische Ergebnisse, berichtete SVG-Schwimmwartin Anne Lintelmann. Die Frauen erreichten 10.937 Punkte, die Männer 10.941. In der Gesamtwertung der Bezirksliga belegten sie damit die Ränge elf und fünf, in der Delmenhorster Rangfolge waren sie Sechster und Vierter. Die Siegerehrung wird während der Bezirksmeisterschaften am 14. März in Osnabrück stattfinden.

Für das von Trainer Björn Lippel betreute DSV-05-Team schwammen Hanna Lemmermann, Mira Meyer-Herksen, Meret Meyer, Alexa Blum, Anja Biermann, Ronja Kozak, Jana Schumacher und Angelina Dzhumelya. „Hervorzuheben sind die 16 persönlichen Rekorde und acht persönliche Saisonbestzeiten“, lobte die DSVerin Carmen Barneföhr-Kölling: „Das bedeutet, dass bei jedem zweiten Start eine neue Bestzeit erzielt wurde.“

Ganderkeseer freuen sich über Leistungssteigerung

Die Damenmannschaft des SV Ganderkesee 69 mit Lena Eisbrich, Mia Sophie Hinrichs, Christine Kittel, Stina Krause, Linda Lindemann, Carina Lüdeke, Inken Mönning, Isabell Scheitz, Mairyn Sievers und Nelly Tobies freute sich ebenfalls über viele persönliche Bestleistungen. „Bestechende Form“ bescheinigte Anne Lintelmann Christine Kittel. Sie schwamm fünf Siege heraus. Zudem stellte Kittel über 200 Meter Freistil in 2:18,39 Minuten und über 200 Meter Rücken in 2:34,29 Minuten Vereinsrekorde auf. Auch Maurice Behnke, Alexander Fabisch, Ricardo Köppe, Janto Krause, Simon Logemann, Christoph Lüdeke, Amos Magin, Malte Mohrmann und Justin Schürmann hätten sich auf vielen Stecken verbessert, berichtete Lintelmann. SVG-Trainer Marco Loewenstein sei stolz auf die Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Damals waren die Damen auf Platz 14 und die Herren auf Rang fünf gelandet. In der Gesamtwertung der Männer siegte Neptun Emden (15524) vor dem SV Wildeshausen (12818).