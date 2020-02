Hude. Der TV Hude IV hat den Pokalwettbewerb 2019/20 der Herren C im Tischtenniskreis Delmenhorst/Oldenburg-Land gewonnen. Er setzte sich im Finale gegen den TSV Großenkneten durch.

Das Team des TV Hude IV hat in der Kategorie Herren C den Tischtennis-Kreispokal gewonnen. Der Bezirksklassen-Vertreter setzte sich im Endspiel bei seinem Ligarivalen TSV Großenkneten mit 4:0 durch. Die Huder haben damit den "Doppeltriumph" für ihren Club perfekt gemacht. Bei den Herren B hatte sich im Januar bereits der TV Hude III den Cup gesichert.

Ergebnisse Kreispokal-Finale Herren C TSV Großenkneten - TV Hude IV 0:4. Wiedenfeld - Manskopf 1:3; Flachsenberger - Castiglione 0:3; Mauczik - Bantel-Tönjes 0:3; Wiedenfeld/Mauczik - Castiglione/Manskopf 2:3.



Im Herren-C-Finale ging es darum, wer sich als Sieger die Trophäe in die Vitrine stellen durfte. Das Ticket für den weiterführenden Bezirkspokalwettbewerb hatten beide Kontrahenten durch den Einzug in das Endspiel in der Tasche. Der TVH gewann das Treffen sehr unspektakulär. Die Gäste legten dank Einzelsiegen von Teja Manskopf, Giuseppe Castiglione und Marcus Bantel-Tönjes eine 3:0-Führung vor. Den letzten Punkt besorgte das Doppel Manskopf/Castiglione im einzig umkämpften Match des Abends.