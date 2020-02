Stenum. Der Ziel ist das Titel. Die A-Jugend des VfL Stenum wil am Sonntag die Futsal-Landesmeisterschaft in Gifhorn gewinnen. Das Team von Trainer Tim Müller hat sieben Konkurrenten.

„Wir freuen uns auf Gifhorn.“ Diesen Satz hat Tim Müller vor einigen Tagen gesagt. Möglich ist, dass sich der Cheftrainer der Fußball-A-Junioren des VfL Stenum auf das Schloss freut oder auf den Glocken-Palast – zwei von mehreren Sehenswürdigkeiten, die die 42 000-Einwohner-Stadt zu bieten hat. Wahrscheinlicher aber ist, dass sich Müller auf die Futsal-Landesmeisterschaft freut, die am Sonntag um 12 Uhr beginnt. Neben sieben anderen Mannschaften gehört Landesliga-Aufsteiger Stenum zu den Teilnehmern.

Lockerer Erfolg auf Kreisebene

Bei den Titelkämpfen auf Kreisebene erreichte der VfL fünf Erfolge – inklusive des 2:1-Finalsieges gegen die eigene Zweite. 4:1, 3:0, 3:0, 5:0 und 5:0 lauteten die Ergebnisse bei der Bezirksmeisterschaft in Lutten. „Es war ein sehr souveräner Auftritt“, kommentierte Müller die optimalen 15 Punkte und 20:1 Tore, die sein Team erreichte. Angesichts dieses Spaziergangs dürfte sich Müller, dem Julian Burkhardt als Co-Coach zur Seite steht, auch darauf freuen, dass seine Spieler am Sonntag mehr gefordert werden.

Stenum beginnt im vierten Spiel des Tages

Im vierten Spiel des Tages treffen die Stenumer in der Halle des Sportzentrums Süd ab 13.03 Uhr auf die JSG Weser-Schwülme. Der Gegner belegt in der Kreisliga des Kreises Northeim-Einbeck den ersten Platz. Im Endspiel des Wettbewerbs des Bezirks Braunschweig unterlag Weser-Schwülme dem MTV Wolfenbüttel, Sechster der Landesliga Braunschweig, mit 1:4. Wie es nach dem Auftaktspiel für Stenum weitergeht, steht noch nicht fest, denn in Gifhorn tragen die acht Bewerber ihre Begegnungen nach dem „Hammes Modell“ aus. Das heißt, dass nach der ersten Runde eine Tabelle erstellt wird. In Durchgang zwei treffen die Tabellennachbarn aufeinander. Nach vier Runden stehen die besten A-Jugendlichen des Niedersächsischen Fußballverbandes fest.

Ziel ist die Regionalmeisterschaft in Norderstedt

Neben dem MTV Wolfenbüttel sind SV Drochtersen/Assel, TuS Eversten (verlor bei der Bezirksmeisterschaft gegen den VfL mit 0:5), Germania Ochtersum, VSK Osterholz und VfV Hildesheim II weitere mögliche Stenumer Gegner. Die beiden besten Mannschaften des Landes starten bei der Regionalmeisterschaft, die am Sonntag, 1. März, in Norderstedt auf dem Terminkalender steht. „Für uns ist es wichtig, dass wir uns im ersten Spiel eine gute Ausgangsposition verschaffen“, blickt Müller voraus. „Als Vertreter des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst wollen wir uns gut präsentieren. Wir haben gemerkt, dass der Kreis im Futsal einen guten Ruf hat.“