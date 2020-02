Hude. Das Hinspiel im September war von den massiven Zuschauerbeleidigungen gegen das HSG-Team geprägt. Am Sonntag, 16.30 Uhr empfängt Hude/Falkenburg den Tabellenfünften TuS Jahn Hollenstedt zum Rückspiel.

Für die ein oder andere Spielerin der HSG Hude/Falkenburg wird das kommende Heimspiel gegen den Oberligakonkurrenten TuS Jahn Hollenstedt (Sonntag 16.30 Uhr, Halle am Steinacker in Ganderkesee) unter ganz besonderen Vorzeichen stehen. Ende September kam es in Hollenstedt im mit 30:32 verlorenen Hinspiel zu massiven Zuschauerbeleidigungen gegen das HSG-Team. „Das mag für unsere Spielerinnen vielleicht noch eine zusätzliche Motivation sein, aber das Thema ist abgehakt“, meint Lars Osterloh, der gemeinsam mit Birgit Deeben die HSG-Handballerinnen trainiert.

Gegner auf Tabellenplatz fünf

Das Team aus dem Landkreis Harburg, das in der letzten Saison noch in der Oberliga Niedersachsen ihre Spiele absolvierte, hat sich aktuell in der Oberliga Nordsee gut etabliert. Mit 19:13 Punkten rangiert der TuS auf einem fünften Tabellenplatz, fünf Plätze vor den Gastgeberinnen. „Die Gäste verfügen über eine kompakte Mannschaft und eine starke Abwehr“, sagt Osterloh. „Wir dürfen uns von dem besseren Tabellenplatz des Gegners nicht blenden lassen, sondern wollen von Beginn an das Spiel bestimmen. Wir werden alles daransetzen, dass die zwei Punkte zu Hause bleiben.“