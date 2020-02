Delmenhorst. Letzter Spieltag der Saison 2019/20 für die Badminton-Teams des Delmenhorst FC: Der DFC möchte in Metjendorf Vizemeister der Landesliga werden, der DFC II in eigener Halle den Verbleib in der Verbandsklasse sicherstellen.

Vizemeisterschaft und Klassenverbleib – mit Zielen, die recht unterschiedlich ausfallen, nehmen die beiden Aushängeschilder des Delmenhorster Federball-Clubs (DFC) die letzten Saisonspiele 2019/20 ins Visier. Der DFC I belegt in der Badminton-Landesliga Nord den zweiten Platz und möchte diesen auch in der Abschlusstabelle einnehmen. Die zweite Vertretung, Sechster der Tabelle der Verbandsklasse Weser-Ems, muss noch um den Klassenverbleib bangen. Sie genießt in der Willmshalle an der Friedrich-Ebert-Allee Heimrecht. Die Spiele beginnen an diesem Sonntag um 10 Uhr.

DFC hofft auf "beste Platzierung seit langem"

Mit dem 2:6 gegen den bereits als Meister feststehenden TuS Schwinde sind die Titelträume des DFC I am 26. Januar zerplatzt. Bereits vor diesem Gipfeltreffen hatte Mannschaftskapitän Frank Eilers, der seit geraumer Zeit aufgrund einer Knieverletzung fehlt, Rang zwei als lohnendes Ziel bezeichnet. „Denn auch der zweite Tabellenplatz wäre die beste Platzierung seit langem für den DFC“, teilte Eilers mit. Hinter Schwinde (22:2) belegt der DFC mit 16:8 Punkten die zweite Position. Die Delmenhorster treffen am Sonntag im Wiefelsteder Ortsteil Metjendorf auf die zweite Mannschaft des Gastgebers und den SC Osterbrock (jeweils 7:17 Punkte) – zwei Gegner, denen der Abstieg droht. Die SG Maschen/Lüneburg II (15:9 Zähler) und der SG Buxtheude/Immenbeck (14:10) können den DFC noch vom zweiten Platz verdrängen.

In der Hinrunde bezwang der DFC sowohl Metjendorf II als auch Osterbrock mit 6:2. Die Delmenhorster Fabian Brandt und Alexander Harms beteiligten sich am vergangenen Wochenende an Ranglistenspielen des Niedersächsischen Badminton-Verbands in Wildeshausen. Sie standen einander im Finale der C2-Konkurrenz gegenüber. Brandt meinte nach seinem 22:24, 21:13, 21:13-Erfolg: „Es war eine gute Vorbereitung für die Punktspiele.“ Die Mannschaftskollegen werden diese Aussage gerne hören.

Delmenhorst II im Fernduell mit BV Varel

DFC II strebt in eigener Halle ein Happy End an. Die Mannschaft nimmt mit 10:14 Punkten den sechsten und ersten Nicht-Abstiegsplatz ein. Erster Gegner ist der SC Melle 03, der mit 15:11 Punkten auf der vierten Position zu finden ist. Anschließend trifft DFC II auf den BC 82 Osnabrück, der 23:3 Punkte meldet und dem der Meistertitel nicht mehr zu nehmen ist. In den ersten Begegnungen mit Melle und Osnabrück hatte der DFC II jeweils mit 0:8 das Nachsehen. Lediglich der BV Varel, auf dessen Konto sich 7:17 Punkte befinden, kann die Delmenhorster noch überholen. Varel spielt in Leer gegen den Tabellenfünften TV Metjendorf III und gegen die Nummer drei der Verbandsklasse, Post SV Leer.