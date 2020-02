Landkreis. Ein Trio des RV Ganderkesee hat in Pony-Dressurprüfungen in Turnieren in Vechta und Ankum einige Platzierungen erreicht. Nina Sue Neumann feierte sogar einen Sieg.

Die Hallensaison 2019/20 der Reitsportler hat wieder mächtig Fahrt aufgenommen. Vor allem drei talentierte Dressurreiterinnen des RV Ganderkesee haben bei Turnieren im Pferdesportverband Weser-Ems starke Leistungen abgeliefert und sich mehrfach in die Platzierungen geritten.

Pony-Reiterinnen des RV Ganderkesee in guter Form

Die Pony-Dressurreiterin Nina Sue Neumann gewann am zurückliegenden Wochenende in der Halle der Landeslehrstätte des PSVWE in Vechta sogar eine Pony-Dressurprüfung der Klasse L**-Trense. Ihr Ritt mit SF Dark Royal wurde mit 920.00 Punkten bewertet. Mit Ceylon E WE belegte die Ganderkeseerin in dieser Prüfung dann auch noch den dritten Platz (898,00). Ihre Vereinskameradin Antonia Busch-Kuffner folgte auf Rang vier: Mit Kastanienhof Cockney Cracker hatte sie 878,50 Punkte erhalten. Enya Palm machte mit Frühlingstraum das RVG-Trio komplett, das zur Ehrung der Sieger und Platzierten einreiten konnte. Sie wurde Siebte (868,00).

Die drei Ganderkeseerinnen waren auch in einer weiteren Prüfung auf diesem Niveau platziert. Neumann wurde dort mit Dark Royal Dritte (842,50) und mit Ceylon Sechste (819,00). Palm wurde mit Frühlingstraum Vierte (833,50). Busch-Kuffner ritt mit Cockney Cracker auf Rang fünf (829,50).

Antonia Busch-Kuffner startete in Vechta außerdem mit zwei Pferden in einer Dressurprüfung der Klasse M**. Mit beiden erreichte sie die Platzierung. Mit Reitland's Obama wurde sie Fünfte (650,50), mit Fritz Santinus Sechste (642,00).

Zuvor waren Neumann und Busch-Kuffner mit ihren Ponys in Ankum angetreten. Dort belegte Busch-Kuffner mit Cockney Cracker in Dressurprüfungen der Klasse L*-Trense die Ränge vier (844,50) und fünf (855,50). Neumann wurde mit Dark Royal zweimal Sechste (817,00/854,50).

Springturniere in Hesel und Tammingaburg

In einem Springturnier in Hesel wurde Loort Fleddermann vom RC Hude in einer Prüfung der Klasse M* mit Stechen Siebter. Er war im Umlauf und in der Entscheidungsrunde fehlerfrei geblieben. Im Stechen ritt er nach 31,85 Sekunden über die Ziellinie. Auch Kai Gerloff vom RSV Schierbrok machte mit Vesuv keinen Hindernisfehler. Mit seiner Zeit von 32,07 Sekunden belegte er Rang acht. Udo Voigt vom RV Ganderkesee kam derweil in Tammingaburg in einer Springpferdeprüfung der Klasse A* mit Quintano auf Rang sieben. Der Ritt hatte die Wertnote 7.70 erhalten. Diese erhielt auch seine Vereinskameradin Heike Jahncke mit LEB Empress in einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. Damit belegte sie dort Rang drei.