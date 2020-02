Delmenhorst. Am 23. April 2020 findet in Delmenhorst die Sportlerehrung statt – mit deutlich weniger Athleten. Vertreter von acht Vereinen werden ausgezeichnet.

Die Stadt Delmenhorst zeichnet wieder die erfolgreichsten Sportler des vergangenen Jahres aus und veranstaltet dafür einen Empfang am Donnerstag, 23. April, ab 17 Uhr in der Markthalle. Der Sportausschuss hat am Dienstag die von den Vereinen eingereichten Vorschläge dafür gebilligt – 44 Athleten werden dann dabei sein, darunter 33 Einzelsportler und drei Mannschaften, die acht Clubs vertreten. 2019 waren es 111 Sportler gewesen, in diesem Jahr hatte das mitgliederstarke Tanzsportzentrum Delmenhorst aber keine Gruppen gemeldet. Überragende Erfolge waren unter anderem die Deutschen Meisterschaften von Monika Jentges aus dem Verein Bogensport und von Jana Behrens vom Sportkeglerverein.

Für die Sportlerehrung gibt es genaue Kriterien, ausgezeichnet werden neben neben Medaillengewinnern bei Deutschen Meisterschaften auch Landes- und Norddeutsche Meister, die für ihre Titel aber mindestens fünf Konkurrenten hinter sich gelassen haben müssen – ein Passus, der 2018 eingefügt wurde und vielen Vereinen sauer aufstößt.