Wildeshausen. In einem Delmenhorster Finale hat sich Fabian Brandt gegen Alexander Harms bei den B- und C-Einzelranglistenspielen in Wildeshausen durchgesetzt. Beide waren im C2-Feld gestartet.

Bei B- und C-Einzelranglistenspielen des Niedersächsischen Badminton-Verbandes in der Wildeshauser Halle Im Hagen sind zwei Vertreter des Delmenhorster FC im Finale unter sich geblieben. Im C2-Feld behauptete sich Fabian Brandt in drei Sätzen gegen Alexander Harms. Bei den Damen siegte Paulina Kowalska vom SC Wildeshausen. Apropos: Der SCW richtete die Veranstaltung vorbildlich aus. Ein besonderes Lob von Maren Nitz, Sportwartin des Bezirks Weser-Ems, gab es für Turnierleiter Ralf Strehl. Insgesamt beteiligen sich 55 Aktive an den Begegnungen.

Vier Vertreter des Delmenhorster FC am Start

Der Delmenhorster FC schickte vier Vertreter ins Rennen, die einige Ranglistenpunkte sammelten. Aufgrund fehlender Punkte starteten Fabian Brandt, Alexander Harms, die für den Landesliga-Zweiten DFC spielen, und Udo Spähn im C2-Feld. Bereits im Viertelfinale gab es das erste Treffen zweier DFCer, das Brandt gegen Spähn mit 21:15, 21:16 gewann. Nach sehr deutlichen Halbfinalsiegen von Brandt und Harms stand das „DFC-Endspiel“ auf dem Programm. „Da man sich aus dem Training intensiv kennt, kam es zum erwartet knappen Spiel“, teilte Brandt mit. Er verlor den ersten Durchgang mit 22:24. Dann fand Brandt besser ins Spiel und setzte sich mit 21:13 und 21:13 durch. Spähn verlor die Partie um Platz fünf gegen Boji Wong (TV Cloppenburg) mit 12:21 und 18:21. Bei den Damen, die in einer zusammengelegten Klasse gegeneinander antraten, landete Neele Stoltze (DFC) auf dem sechsten Rang. Sie verlor das Spiel um Platz fünf gegen Laura Stuppin vom TV Metjendorf mit 13:21 und 21:23.

Gute Vorbereitung auf die Punktspiele

„Mit diesen positiven Ergebnissen steigt die Wahrscheinlichkeit, in Zukunft bei höherklassigen Ranglisten mitspielen zu können“, so Brandt. „Außerdem war es eine gute Vorbereitung für die Punktspiele am kommenden Wochenende.“

Bei den Damen gewann die Wildeshauserin Paulina Kowalska das Finale mit 15:21, 21:11 und 21:19 gegen Meike Brackmann vom VC Nienburg. Siebte wurde Kowalskas Vereinskollegin Maren Nitz. Bei den Herren B landeten Carsten Kröcher (Harpstedter TB) und Matthias Tschöpe (Wildeshausen) auf den Rängen sechs und sieben. Bei den Herren C1 nahmen Philip Schulenberg vom TuS Heidkrug und der Harpstedter Nils Peters die Positionen acht und neun ein. Marvin Walther (SC Wildeshausen) wurde bei den Herren C2 Zehnter.