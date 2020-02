Delmenhorst. Die DTV-Läuger Daniel Eskes und Leonard Brockhoff haben bei den Landes- und Bezirksmeisterschaften im Crosslauf in Damme das Podest verpasst. Auf Bezirksebene fehlten Daniel Eskes nur sieben Sekunden auf Platz drei.

Die Befürchtung, dass das Orkantief „Sabine“ den Veranstaltern der Landes- und Bezirkmeisterschaften der Crossläufer in Damme einen Strich durch die Rechnung machen könnte, haben sich größtenteils nicht bewahrheitet. Lediglich der Langstreckenlauf der Männer über 9,3 Kilometer musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Landes- und Bezirksmeisterschaften parallel

Zwei Athleten des Delmenhorster TV haben sich bei Wind und Wetter der Konkurrenz gestellt: Daniel Eskes startete in der Altersklasse U18, Leonard Brockhoff (Altersklasse M15) nahm erstmals an Landestitelkämpfen teil. In der parallel durchgeführten Wertung auf Landes- und Bezirksebene verpasste Eskes bei den Bezirksmeisterschaften nur knapp einen Platz auf dem Treppchen. Mit seiner Zeit von 12:44 Minuten für die sehr anspruchsvolle Strecke von 3,47 Kilometern in den Dammer Bergen lag er nur sieben Sekunden hinter dem Drittplatzierten. In der Landeswertung reichte das bei 34 Mitkonkurrenten zu einem 13. Platz. Sieger sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene wurde Jonas Kulgemeyer vom Osnabrücker TB.

Strecke war 2,13 Kilometer lang

Für Leonard Brockhoff lief es hingegen nicht wirklich optimal. Am Anfang hielt sich der 14-Jährige im hinteren Mittelfeld auf, wurde aber dann nach und nach durchgereicht. Unter 19 Teilnehmern reichte es für ihn mit seiner Zeit von 8:52 Minuten über die 2,13 Kilometer lange Strecke bei den Landesmeisterschaften lediglich zu Rang 17. Immerhin landete er bei den Bezirkmeisterschaften auf Platz acht.