Delmenhorst. Am Samstag und Sonntag findet die 2. Delmenhorster Sport-Gala des DTV in der Halle am Stadion statt. Das bunte Programm umfasst 19 Showeinlagen.

Unzählige Trainingsstunden auf Rollen sind absolviert, die Stürze zumeist glimpflich verlaufen und alle komplett selbstgemachten Kostüme sind angefertigt. Nach fast einem Jahr Vorbereitungszeit fiebert der Nachwuchs der Rollsport-Abteilung des DTV jetzt den beiden Aufführungen der 2. Delmenhorster Sport-Gala am Samstag, 15. Februar, 18 Uhr und Sonntag, 16. Februar, 17 Uhr entgegen. Die 50 Akteure – darunter 49 Mädchen – sind zwischen fünf und 18 Jahre alt. Die Kleinsten geistern als Gespenster durch die Halle, während die erfahrenen der Jugend-Formation gleich mehrere Choreografien präsentieren werden.

Neele Goldenstein moderiert

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Mal unseren Zuschauern wieder ein solch abwechslungsreiches Programm bieten und so viele Aktive ihr Können zeigen“, freut sich Rollsporttrainerin Linda Schröder. Neben der Rollsportabteilung sind auch wieder viele tolle Gäste im Programm vertreten: Cheerleading, Kunstradfahren, Formationstanzen, Rhönradfahren, Kunstturnen, Hip Hop Tanzen und viele mehr. Die Moderation der 19 Programmpunkte übernimmt erneut Neele Goldenstein, ehemalige Rollkunstläuferin des DTV.

Kurzer Rückblick: Im November 2017 feierte die erste Delmenhorster Sport-Gala ihre Premiere. Rund 950 Zuschauer waren damals von den zwei Präsentationen der „Randsportler“ begeistert. DTV-Abteilungsleiterin Petra Krüger hatte sich eine Neuauflage in zwei Jahren gut vorstellen können.

Kostümprobe am vergangenen Freitag

Bei der Kostümprobe am vergangenen Freitag ließ Petra Krüger ihre Schützlinge auf Rollen die einzelnen Programmpunkte gleich mehrfach proben. In Kostümen und zur Musik, aber noch ohne Lichteffekte. Nicht immer war die 54-Jährige gleich zufrieden. Am Ende wirkte sie aber doch sehr gelöst. Vor allem die Kostüme hatten die erste Bewährungsprobe gut überstanden. „Die eine oder andere Änderung müssen wir wohl noch vornehmen“, erklärte Petra Krüger. Und auch Peter Sanders, der bei den Rollsportlern für die „Hardware“ zuständig ist, hatte keine Ausfälle bei den Rollschuhen zu vermelden.

Petra Krüger hat zehn verschiedene Kostüme entworfen

Allein zehn verschiedene Kostüme hat Petra Krüger, deren Tochter Anna als Trainerin mit von der Partie ist, in den vergangenen Monaten entworfen. Mit den Vorlagen konnten dann die Eltern die individuellen Anfertigungen mit viel Geduld und jeder Menge Geschick erstellen. Die gesamte Sparte bringt sich in das Programm ein.

Karten im Vorverkauf beim dk-Ticket-Shop

„Da steckt ganz viel Elternarbeit, Ehrenamt und viel Herzblut drin“, merkte Swantje Zipfel, Pressewartin der DTV-Rollkunstparte, an. Für beide Aufführungen gibt es jeweils 500 Karten. „Wir haben noch rund 200 Tickets für die einzeln Abende“, so Zipfel gestern. Karten sind im Vorverkauf bei der DTV-Geschäftsstelle, im Ticket-Shop des Delmenhorster Kreisblatts an der Langen Straße und an der Abendkasse erhältlich. Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro, Erwachsene sechs Euro für eine Eintrittskarte.