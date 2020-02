Stenum. Die B-Junioren des VfL Stenum haben bei der Futsal-Landesmeisterschaft 2020 in Salzgitter den letzten Platz belegt. Das Fazit ihrer Trainer nach der Hallensaison fällt trotzdem positiv aus.

„Wir sind hinter unseren Möglichkeiten und Erwartungen zurückgeblieben.“ Mit dieser Aussage haben die B-Junioren des VfL Stenum ihre Leistungen bei der Futsal-Landesmeisterschaft 2020 in Salzgitter (Amstelstieghalle) auf einen Nenner gebracht. Der von Maurice Kulawiak und Malte Tönjes trainierte Landesligist belegte nach drei Niederlagen, einem Unentschieden und mit 2:7 Toren im acht Konkurrenten umfassenden Feld den letzten Platz. Es siegte der TSV Pattensen (zehn Punkte) vor dem JFV Leer (neun).

VfL Stenum trifft fünfmal Latte oder Pfosten

„Die ersten beiden Spiele waren in Ordnung, teilweise sogar recht gut“, berichtete Tönjes. Stenum startete mit einem 1:2 gegen die JSG Schöningen/Königslutter in das Turnier, das nach dem „Hammes Modell“ stattfand. Nach der ersten Runde folgten Treffen mit dem jeweiligen Tabellennachbarn. Schöningen, berichtete der Co-Trainer, habe aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Seine Mannschaft habe hingegen fünfmal Latte oder Pfosten getroffen und weitere gute Gelegenheiten nicht genutzt. Der Schöninger Kollege, so Tönjes, habe gesagt, dass sein Tram das gesamte Glück bereits in diesem Spiel aufgebraucht habe. Auch beim 1:1 gegen den FC Eintracht Cuxhaven habe der VfL gut gespielt, die „Tore aber nicht gemacht.“ In den letzten beiden Spielen, erklärte Tönjes, sei es dann nicht mehr so gut gelaufen. „Gegen Leer haben wir nicht ins Spiel gefunden“, kommentierte er das 0:1. Beim 0:3 gegen den VfL Bückeburg sei die Spannung weg gewesen. Tönjes: „Die Gegner waren ziemlich gut, aber es war nicht unmöglich, zu gewinnen. Das Potenzial ist vorhanden.“

„In Salzgitter ist es enttäuschend gelaufen, aber die Teilnahme an diesem Turnier war ein Bonus“, sagte Tönjes. Insgesamt sei man mit den Auftritten in der Halle zufrieden. Die B-Junioren des VfL Stenum hätten nicht nur Erfolge gefeiert, sondern überwiegend auch sehr guten Fußball gespielt.