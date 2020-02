Neerstedt. Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Neerstedt haben auch ihr zweites Spiel in der Verbandsliga verloren. Sie mussten sich dem ATSV Habenhausen geschlagen geben.

Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Neerstedt warten in der Handball Verbandsliga weiter auf den ersten Erfolg. Sie hatten den ATSV Habenhausen zu Gast, der seine beiden ersten Partien des zweiten Teils der Saison 2019/20 nach der Oberliga-Vorrunde verloren hatte. Eine Schwächephase nach dem Seitenwechsel kostete dem TVN endgültig alle Siegchancen. Er musste sich mit 24:27 (10:14) geschlagen geben.

Aufstellung Verbandsliga weibliche Jugend A TV Neerstedt - ATSV Habenhausen 24:27 TV Neerstedt: Scheffer; Bajorat 5, Bettermann, Bartelt 2, Logemann 1, Voigt 5/2, Windhorst 3, Schulenberg 1, Adams 1, Oltmann, Rippe 2, Uken 1, Claußen 1.

TVN verliert Mitte der zweiten Halbzeit den Faden

Die Bremerinnen erwischten den besseren Start, sie gingen mit 2:0 in Führung (3. Minute). Dann kam der TVN besser ins Spiel. Das Team traf innerhalb von vier Minuten viermal in Folge. Zwölf Minuten lang behielten die Gastgeberinnen die Nase vorn (7:6, 19.), dann erlaubten sie sich eine erste schwächere Phase. Zur Pause lagen die Neerstedterinnen mit 10:14 zurück. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Spielerinnen von TVN-Trainer Frank Adams zurück. In der 43. Minute traf Alina Windhorst zum 18:20. Doch dann verlor das TVN-Team wieder den Faden. Der ATSV setzte sich bis auf 27:21 ab (55.). Die Partie war entschieden, die Gastgeberinnen betrieben aber noch etwas Ergebniskosmetik.