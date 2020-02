Delmenhorst. Durch zwei Punkte von Jonas Scheffler hat der Delmenhorster TV die Oberligapartie gegen die BG Rotenburg/Scheeßel mit 75:74 gewonnen. Bester Werfer der Partie war Marco Mennebäck mit 27 Punkten.

Die Anzeigetafel in der Stadtbadhalle zeigte eine Restspielzeit von nur noch 2,7 Sekunden und ein 73:74 an. Die letzte Chance für die Basketballer des Delmenhorster TV, die Oberligapartie gegen die BG Rotenburg/Scheeßel noch als Sieger zu beenden. Der Ball war in den Händen von DTV-Spielertrainer Stacy Sillektis. In der Auszeit zuvor hatte er sein Team intensiv auf diese Spielsituation eingeschworen. Dann der Einwurf zu Marco Mennebäck. Der gute Distanzschütze legte den Ball noch einmal auf Jonas Scheffler ab, der das Spielgerät aus kürzester Entfernung im Korb versenkte: 75:74 (36:36)-Sieg für die Devils.

"Airball" von Marco Mennebäck

Die Delmenhorster waren alles andere als gut in die Partie gestartet. Nach zwei Dreiern führten die Scheeßeler schnell mit 10:2 (4.). Symptomatisch war in dieser Phase ein „Airball“ – ein Wurf, der Korb und Brett verfehlt – von Mennebäck. Beim Stand von 5:15 nahm Sillektis die erste Auszeit. Sein Vorwurf: „Das sind nur überhastete Aktionen von uns.“ Bis zum Ende des ersten Viertels kamen die Devils noch auf 17:23 heran.

Erste Führung durch Sillektis

Sillektis wechselte sich selber ein, das brachte mehr Stabilität ins Spiel seiner Mannschaft. Über das 20:25, das 25:27 und das 28:29 kämpfte sich der DTV heran. Die erste Führung erzielte dann Sillektis mit seinem Drei-Punkte-Wurf zum 31:29 in der 16. Minute. Nach einem ebenso spektakulären Dreier von Ali Akkurt ging es mit einem 36:36 in die Kabine.

Mannverteidigung der Devils funktioniert besser

Die Mannverteidigung der Devils funktionierte nach der Pause deutlich effektiver, und auch im Abschluss lief es besser. Beim Stand von 48:42 betrug die DTV-Führung erstmals sechs Punkte. Mit der Schlusssirene des dritten Viertels stellte Mennebäck auf 58:49.

Unsportliches Foul eines BG-Spielers

Scheffler erhöhte die Führung sogar noch auf elf Zähler (60:49). Die Scheeßeler hatten sich aber noch nicht aufgegeben. Sie zeigten eine gute Moral, verkürzten auf 57:62 (34.). Selbst ein unsportliches Foul eines BG-Spielers an Sillektis wirkte für die Gäste eher als zusätzliche Motivation. Nach dem 61:53 gelang den Gästen ein 13:0-Lauf, der die Delmenhorster 2,7 Sekunden vor Schluss an den Rand einer Niederlage brachte.

Sillektis hatte nach dem glücklichen Ende ein Grinsen im Gesicht: „Am Anfang haben wir zu schnell abgeschlossen. Dann waren wir wieder dran, gingen sogar in Führung. Ab der 37. Minuten haben wir uns mit Ballverlusten geschadet. Dieser Heimsieg tut richtig gut.“