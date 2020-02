Neerstedt. Die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt bestreiten an diesem Samstag ihr zweites Auswärtsspiel in Folge. Das Team von Trainer Andreas Müller ist beim TSV Daverden zu Gast.

Philipp Hollmann ist wieder fit

„Wir haben zuletzt vieles richtig gemacht und das wollen wir auch in die kommende Begegnung mitnehmen“, sagt Müller. Er während der intensiven Vorbereitung weitere Vorgaben gemacht. In der Deckung soll die Zusammenarbeit mit Absprachen und Zuordnung mit den Torhütern weiter verbessert werden, um so einfache Tore zu verhindern. Mit Philipp Hollmann hat der TVN-Coach eine weitere schlagkräftige Alternative in der Abwehr und auch am gegnerischen Kreis parat. Dafür ist Julian Hoffmann angeschlagen ist. „Wenn mein Team die Leistung der vergangenen Spiele abrufen kann, könnten wir auch in der Halle des Gegners Punkte mitnehmen, selbst wenn das fehlende Ballharz ein Problem bei einigen Spielern sein könnte“, erklärt Müller.