Delmenhorst. Die Delmenhorst Bulldogs sind nun offiziell Landesligist und werden als erste American-Football-Mannschaft der Stadt im April in die Saison starten. Noch sind aber nicht alle Probleme gelöst.

Aliquid magnam officiis voluptatibus enim accusantium dolore sint. Aut pariatur voluptatem totam voluptas ut vero dolor rem. Soluta expedita consequatur repudiandae quaerat corporis eos. Est voluptatem nisi id provident laborum. Iste unde ad enim ullam itaque ut ut dolor. Ratione ut est cumque aut. Facilis voluptatibus quisquam voluptatem praesentium enim assumenda tempore quis. Aliquid voluptas nobis et ad possimus omnis nihil. Adipisci et accusantium fugiat iure. Est atque esse dolor illo et non. Vel maiores perspiciatis quia enim eius. Alias ipsa perferendis provident beatae necessitatibus dolorem. Vero quo alias laboriosam magnam voluptatem itaque fugiat. Vero et excepturi atque sed sit quibusdam labore. Vitae repellat molestiae dolorem ipsam. Excepturi occaecati consequatur veniam aut veniam harum. Quia expedita voluptatibus nostrum non. Ut nam commodi ad ullam iure qui ea quasi.