Hude. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg treten an diesem Samstag beim VfL Stade an. Ihre Gastgeberinnen sinnen auf Revanche.

Den Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg ist vor gerade einmal vier Monaten gegen einen der erklärten Meisterschafts- und Aufstiegsfavoriten der Oberliga Nordsee, den VfL Stade, eine kleine Sensation gelungen. Sie fegten ihre Gäste mit einem 38:22 buchstäblich aus der Halle gefegt. Die HSG war in ihrem bisher besten Saisonspiel in jeder Hinsicht überlegen und ließ dem Team aus Stade nicht den Hauch einer Chance. An diesem Samstag steht in der Kreisstadt an der Unterelbe das vor allem von den Gastgeberinnen mit großer Spannung erwartete Rückspiel an (17.30 Uhr, Halle an der Glückstädter Straße in Stade).

HSG-Fans können im Teambus mitfahren

„Wir müssen uns in Stade auf einen heißen Tanz gefasst machen“, sagt HSG-Coach Lars Osterloh, „denn der VfL hat nach der Hinspielpleite einiges gerade zu rücken.“ Zudem haben die Gastgeberinnen durch die zwischenzeitliche Verpflichtung der ehemaligen Bundesligaspielerin Anja Ziegler, „enorme Qualität dazu gewonnen“, wie Osterloh betont. Ziegler trug in mehr als 150 Erstligaspielen das Trikot des Buxtehuder SV und erzielte dabei über 290 Tore. „Gleichwohl, wir werden versuchen, den Schwung aus dem letzten Auswärtssieg mitzunehmen und den Gastgeberinnen einen guten Kampf bieten“, so der HSG-Trainer, der in dem Spiel beim Tabellenzweiten auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann. Auch hofft er auf Unterstützung von der Tribüne. Die HSG bietet ihren Fans die Möglichkeit, mit im Teambus nach Stade zu fahren. Abfahrt ist um 14 Uhr in Hude.