Delmenhorst. Der ABC Delmenhorst richtet an diesem Wochenende die Landesmeisterschaften 2020 der Altersklassen Jugend und Junioren aus. 13 Talente des Ausrichters gehen an den Start.

Viele der besten niedersächsischen Bowling-Nachwuchsspieler treffen sich an diesem Wochenende im Jute Sports Bowling an der Weberstraße. Anlass sind die Einzel-Landesmeisterschaften der Jugendlichen und Junioren, die am heutigen Samstag um 11 Uhr beginnen. An der Spitze der Teilnehmerzahlen steht der gastgebende Atlas-Bowling-Club (ABC) Delmenhorst, der gleich 13 Talente in die Titelrennen entsendet, die in den Genuss eines Heimvorteils kommen. Insgesamt beteiligen sich 44 Starter – darunter zehn Junioren – an den Meisterschaften.

Zufriedenheit über Teilnehmerzahl

Ein Ergebnis, mit dem sich Christian Knospe, Vorsitzender des Bowling-Verbandes Niedersachsen (BVN) und Chef des ABC, zufrieden zeigt: „Die Zahl ist höher als erwartet.“ Mario Tönjes (Wilhelmshaven), Jugendwart des BVN, teilt mit: „Dank einer Steigerung um 50 Prozent zum Vorjahr ist die diesjährige Verbandsmeisterschaft richtig gut besucht.“ Der Bezirk Weser-Ems stellt mit 21 die meisten Jugendlichen. Sie starten am Samstag um 11 und gegen 14.30 Uhr. Die Junioren stehen ebenfalls ab 14.30 Uhr auf den Bahnen. Am Sonntag wird die Meisterschaft ab 9 Uhr fortgesetzt. Das Finale, für das sich die jeweils acht besten männlichen A- und B-Junioren sowie alle weiblichen Teilnehmer qualifizieren, beginnt etwa um 12.30 Uhr.

Delmenhorster wollen frei aufspielen

Jonah Böttcher, Justin Reska, Jannik Schierenbeck und Jannis Leptin vertreten den Atlas-Bowling-Club bei den männlichen A-Jugendlichen. Sie gehören einem 14er-Feld an. Bei der weiblichen A-Jugend ist die Delmenhorsterin Marie Hammer eine von drei Teilnehmerinnen. Bei der männlichen B-Jugend gehen ebenfalls 14 Bewerber ins Rennen. Zu ihnen gehören Ole Einar Östreich, Levi Östreich, Bennet Harms, Steve Brode und Sebastian Meyer (alle ABC). Bei den Junioren vertreten Jennifer Sprick, Marc Scholz und Patrick Parus die Farben des Gastgebers. Sprick und Scholz gehören zu den Landesligateams des ABC. Christian Knospe rechnet damit, dass einige der jungten Delmenhorster Bowlingspieler vordere Plätze erreichen. Ob sich der Start auf der eigenen Anlage als Vorteil erweist, bleibt abzuwarten. „Wichtig ist, dass unsere Starter frei aufspielen“, betont der ABC-Vorsitzende.