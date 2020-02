Harpstedt. Der Harpstedter TB richtet an diesem Sonntag ein Qualifikationsturnier des EWE-Wintercups 2020 aus. Ex-Werder-Profi Ivan Klasnic wird die Pokale an die E-Jugend-Fußballer überreichen.

Das vierte Qualifikationsturnier des "EWE-Wintercups 2020" wird an diesem Sonntag, 9. Februar, ab 10 Uhr in der Sporthalle Harpstedt am Schwarzer-Berg-Weg ausgetragen. Der Eintritt ist frei, Ausrichter ist der Harpstedter TB. Zwölf Fußballteams aus der Region spielen um die Teilnahme am Endturnier, das am 1. März in der Oldenburger EWE Arena stattfindet. Die drei Erstplatzierten können dort starten. Unter den Bewerbern sind die E-Jugend-Mannschaften der TSG Hatten-Sandkrug, des TSV Ganderkesee und des Harpstedter TB. Ivan Klasnic, ehemaliger Stürmer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, werde die Veranstaltung besuchen, teilte der Organisator mit. Klasnic werde das Geschehen in der Halle verfolgen, die Siegerpokale überreichen und für Autogrammwünsche zur Verfügung stehen.



Teilnehmer werden ausgelost

An dem im Jahr 2002 erstmals veranstaltete Fußballturnier für E-Junioren nehmen in jeder Saison 120 Vereine aus der Region teil. Sie werden aus den Bewerbern aus gelost. 60 spielen im Sommer um den „EWE-Cup“, die anderen 60 im „EWE-Wintercup“. Das Finale des EWE-Cups findet im Weserstadion direkt vor einem Werderspiel statt. Die erste Runde besteht aus fünf Turnieren mit jeweils zwölf Teams, die drei besten Mannschaften qualifizieren sich für das Finalturnier auf den Nebenplätzen des Weserstadion. Dort wird dann das Endspiel angepfiffen. Im Winter wird in der Oldenburger EWE-Arena um den Titel „Wintercup-Sieger“ gespielt. Der Sieger komplettiert als 16. Mannschaft das Freiluftturnier in Bremen.

Der Ausrichter der Turnierserie berichtete, das Bewerbungen für die Teilnahme am EWE-Cup in der Saison 2020/21 bereits möglich sind. Sie werden auf der Internetseite der Turniere entgegengenommen.