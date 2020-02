Delmenhorst. Für die Tischtennisspieler des TTSC 09 Delmenhorst ist in der Bezirksliga langsam Land in Sicht, auch wenn gegen den Favoriten BV Essen die große Sensation verpasst wird.

Die katastrophal in die Bezirksliga gestarteten Tischtennisspieler des TTSC 09 Delmenhorst bekommen langsam festen Boden unter den Füßen. Das Kellerkind überraschte mit einem 8:8 gegen den Tabellenzweiten BV Essen. Die Delmenhorster hatten in dieser Saison schon diverse klare Führungen verspielt, dieses Mal drehten sie den Spieß um. Nach den Doppeln lagen sie mit 0:3 zurück, in den Einzeln drehten sie aber auf. Das Spitzenduo Chirasak Nakpanich und Simon Book gewann alle Partien ohne Satzverlust. Im hinteren Paarkreuz glänzte Ersatzmann Vitaly Schreiner mit zwei Siegen. „Bärenstark“ nannte Mannschaftsführer Maik Kandler dessen Auftritt: „Es war in den Einzeln eine super Leistung von uns.“ Den möglichen Sieg, mit dem man den Relegationsrang erobert hätte, verpasste nach dem 8:7 durch Thorsten Ramke und Karsten Kukemüller aber das Schlussdoppel Nakpanich/Book.