Delmenhorst. Die B-Jugend des HC Delmenhorst ist in der Relegation zur Vorrunde der Deutschen Hockey-Meisterschaft überfordert.

Die männliche B-Jugend des Hockey-Clubs Delmenhorst hat bei der Relegation zur Vorrunde der Deutschen Meisterschaft vier klare Niederlagen kassiert und den letzten Platz belegt. Nils Hübner, Trainer der Mannschaft und Jugendkoordinator beim HCD, hatte sich bereits im Vorfeld des zweiteiligen Turniers keinen Illusionen hingegeben. „Allerdings hatte ich nicht mit Ergebnissen in dieser Höhe gerechnet“, sagt Hübner.

Zunächst bildete Braunschweig den Schauplatz der Relegation. Der HCD, der in der Meisterschaftsrunde des Bremer Hockey-Verbandes Rang zwei belegt hatte, startete mit einem 0:18 (0:10) gegen Meister Bremer HC. Das zweite Treffen verloren die Delmenhorster mit 1:15 (0:8) gegen Hannover 78, Nr. 1 in Niedersachsen. Der zweite Teil, den der HCD in der gut besetzten Delmenhorster Willmshalle vorbildlich organisierte, begann mit einem 0:14 (0:8) gegen den TSV Bemerode, der die niedersächsische Punktrunde als Dritter beendet hatte. Den letzten Auftritt beendete der Gastgeber mit einem 2:23 (0:14) gegen den Braunschweiger THC, Zweiter der Punktrunde. Bremen und Hannover qualifizierten sich für die Norddeutsche Meisterschaft.

Hübner spricht von einem „Klassenunterschied“. Der Trainer: „Ich hatte nicht auf dem Zettel, dass die Niedersachsen so stark sind.“ Er verweist darauf, dass seine Mannschaft in Vorbereitungsspielen gegen Bemerode knappe Ergebnisse erzielt habe. Man habe gesehen, dass dem Aufgebot des HCD die Breite fehle. Ferner gäbe es hinsichtlich der Körperlichkeit gravierende Unterschiede. „Bei uns waren nur vier Spieler dabei, die dem älteren Jahrgang angehören“, berichtet Hübner. Hinzu kam, dass der etatmäßige Torwart nicht zur Verfügung stand und durch den Schlussmann der A-Knaben ersetzt werden musste. Auf die Frage nach den Konsequenzen antwortet Hübner: „Wir müssen im Jüngstenbereich viele Kinder fördern.“