Hoykenkamp. Der TS Hoykenkamp kämpft in der Handball-Landesklasse weiter um den Titel. Nach dem 26:23-Sieg im Derby gegen die HSG Hude/Falkenburg bleibt die Turnerschaft weiter auf Platz zwei.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Handballer der TS Hoykenkamp, aber am Ende hatte der Tabellenzweite in der Landesklasse sich keine Blöße gegeben und das Derby gegen die HSG Hude/Falkenburg (Platz 5) für sich entschieden. Mit dem 26:23 (14:12)-Erfolg fuhr die Turnerschaft den fünften Sieg in Folge ein und untermauerte ein weiteres Mal das ausgegebene Saisonziel „Aufstieg in die Landesliga“. TSH-Trainer Lutz Matthiesen hatte seine Mannschaft vor Spielbeginn vor dem starken Gegner gewarnt, bei dem gleich der eine oder andere ehemalige Spieler aus Hoykenkamp auflief. Und er sollte Recht behalten.

Starke Leistung von Daniel Hemmelskamp

Die Mannschaft von Trainer Martin Wessels begann hoch motiviert und legte nach fünf Minuten ein 4:1 vor. Doch Daniel Hemmelskamp, der in der Deckung der Gastgeber eine ganz starke Leistung bot, und seine Nebenleute steigerten sich und brachten so das Angriffsspiel der Gäste ins Stocken. Sie leisteten sich einige technische Fehler und überhastete Abschlüsse und gerieten mit 9:13 (24.) in Rückstand. Nach zwanzig Minuten verletzte sich bei den Hausherren Leistungsträger Sebastian Rabe und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Nach der Pause waren es die Gäste, die zunächst wacher schienen und durch den achtfachen Torschützen Sönke Harfst zum 15:15 ausglichen. Hoykenkamp schien dies zum Anlass zu nehmen, nun richtig Gas zu geben. Nach 45 Minuten hieß es vorentscheidend 23:17. Die HSG gab jedoch nicht auf, nutzte die auftretende Sorglosigkeit in der TSH-Deckung und holte Tor um Tor auf. Zudem zeigte Torhüter Rolf Quast eine gute Leistung und entschärfte einige Würfe der Gastgeber. In der 57. Minute netzte Luc Fahsing zum 23:24-Anschluss ein. Die Partie war wieder offen. Doch nach einer Auszeit machten die Treffer von Alexander Kirchhof und Nico Flehmer für die Turnerschaft alles klar.