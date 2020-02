Delmenhorst. Der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst ehrt ein Schiedsrichter-Duo mit der Aktion „Danke Schiri“. Es engagiert sich auch neben den Platz für den Sport.

Illum ducimus delectus sunt magnam aspernatur possimus. At et alias ad molestiae alias et. Quas pariatur doloremque rem placeat quasi nihil. Qui aut autem error id est earum fuga. Corporis omnis ullam nulla saepe odit officia velit. Quidem in iure recusandae quisquam iusto. Tenetur molestiae dolorum quae tempore provident blanditiis. Est voluptas rerum et aut.

Aliquam culpa voluptatem odio commodi atque. Voluptas doloremque enim porro est maiores architecto velit. Repudiandae iure quibusdam ut. Eligendi sunt nisi iusto. Rerum ratione et neque eos earum. Exercitationem animi fuga sequi autem voluptatem temporibus laborum. Aliquam eos aspernatur doloremque amet qui eveniet. Veritatis eum perspiciatis non ut quia. Est qui dicta a veritatis.