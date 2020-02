Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben ein Testspiel beim Landesliga-Team des SV Brake gewonnen. Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier war sehr zufrieden.

Das erste Freiluftspiel in diesem Jahr 2020 haben die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst auf dem Kunstrasenplatz des Landesligisten SV Brake mit 11:1 (6:1) beendet. „Die Mannschaft sprühte vor Spiellaune“, berichtete TVJ-Cheftrainer Claus-Dieter Meier, dem lediglich eine Ersatzspielerin zur Verfügung stand. Nach einem Eigentor der Gastgeberinnen trugen sich fünf Delmenhorsterinnen in die Liste der Torschützinnen ein. Dem Elfmeter, der zum 1:9 führte, ging ein Vergehen an Julia Hechtenberg voraus. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Jahn-Frauen am Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr, beim TuS Schwachhausen in Bremen.

Tore: 0:1 Eigentor Seelemeyer (9.), 0:2 Hechtenberg (26.), 0:3 von Kosodowski (27.), 1:3 Schinkel (20.), 1:4 von Kosodowski (40.), 1:5 Hechtenberg (42.), 1:6 Heeren (45.), 1:7 Heeren (49.), 1:8 Fahlbusch (55.), 1:9 Elfmeter Bücking (69.), 1:10 Fahlbusch (72.), 1:11 Hechtenberg (80.).