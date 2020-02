Neerstedt. Die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt haben beim MTV Eyendorf knapp mit 29:30 verloren. Das Team von Trainer Andreas Müller bleibt in der Tabelle aber vor dem Konkurrenten auf Platz acht.

In einer bis zum Schlusspfiff spannenden Verbandsliga-Partie mussten sich die Handballer vom TV Neerstedt, obwohl man bis zehn Minuten vor Abpfiff geführt hatte, noch hauchdünn mit 29:30 (14:14) geschlagen geben. Über weite Strecken des Spiels war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnden Führungen. Zwar konnte sich das Team von Coach Andreas Müller in der zweiten Spielhälfte schon mit drei Toren absetzen, ließ anschließend aber einige hochkarätige Chancen liegen. Der MTV Eyendorf holte nicht nur auf, sondern bejubelte am Ende zwei wichtige Punkte.

Gäste dominieren den Anfang der Partie

Dabei hatten die Gäste das Spiel zu Beginn fest im Griff. Die Müller-Sieben lag nach zwei Kontertoren von Marco Uffenbrink und Marcel Behlmer bereits nach neun Minuten mit 8:4 vorne. Nach einer Auszeit der Gastgeber änderte sich das Bild. Der MTV agierte nun mit einer offensiven 5:1-Deckung. Im Angriff wurden vor allem die Goalgetter Künstler und Wartjes immer stärker, die zusammen fünfzehn Treffer erzielten. Damit holten die Hausherren Tor um Tor auf und übernahmen schließlich mit 11:9 (22.) auch die Führung. Mit der Einwechslung von TVN-Spielmacher Nico Ahrens drehte sich das Spiel erneut. Ahrens gelangen direkt zwei sehenswerte Treffer. Nachdem Behlmer in den letzten Minuten der ersten Hälfte zwei Strafwürfe vergab, nutzte Eyendorf seine Chance und kam eine Minute vor der Pause noch zum Ausgleich.

Drei Neerstedter Treffer in Folge

Mit viel Schwung begann die Müller-Sieben die zweite Hälfte und drehte das Spiel mit drei Treffern in Folge zum 17:15. Dank des überragenden Neerstedter Torschützen Eike Kolpack konnten sich die Gäste bis Mitte der zweiten Hälfte sogar schon auf 23:20 absetzen. Nach einer Hinausstellung von Uffenbrink acht Minuten vor dem Ende, ging Eyendorf mit 26:24 in Führung. In der Schlussphase fightete sich das Müller-Team wieder zurück, kam aber immer nur bis auf einen Treffer heran. In der Schlussminute gab es eine weitere Hinausstellung für Nico Ahrens. Der MTV setzte sich erneut auf zwei Tore ab und in der verbleibenden Zeit war nur noch der Anschlusstreffer für die Landkreisler möglich.

Müller mit der Teamleistung zufrieden

Andreas Müller zeigte sich mit der Leistung seines Teams zufrieden, sah aber in der Leistung der Schiedsrichter einen anderen Grund für die Niederlage: "Wir waren nach neun Minuten bei einer 8:4-Führung super im Spiel. Dann reichte man dem Gegner den kleinen Finger und er nahm gleich die ganze Hand. Phasenweise mussten wir nicht nur gegen den MTV spielen, denn von einer Gleichmäßigkeit in den Entscheidungen konnte man in der zweiten Hälfte nicht immer reden."