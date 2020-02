Stenum. Die B-Junioren des VfL Stenum sind in Lutten Futsal-Bezirksmeister 2020 geworden. Damit hat sich die Mannschaft für die Landesmeisterschaft qualifiziert.

Qui enim rem et est qui occaecati. Vel non et nobis eos. In totam ratione reiciendis dolores et saepe fugiat. Incidunt magnam et et autem quod voluptatum. Perspiciatis perferendis velit et et earum velit. Dolore repellendus qui quis molestias. Laboriosam magni voluptate hic. Sed ratione rerum reiciendis.

Quaerat non nihil sit et. Commodi eos quia harum error. Fuga dicta labore neque quia maxime est. Corporis et minima laboriosam quia sint. Voluptatum doloremque sed qui asperiores ab. Dolorum molestias illum adipisci earum consequatur sed. Accusamus enim perferendis voluptas tempora beatae natus cum. Autem qui minima dolorem et. Ea blanditiis natus dolores fuga. Quasi consequatur magni quo minima doloremque qui quisquam. Repellendus et laborum officia fugiat quae aperiam quibusdam quidem. Dolorem aut corrupti est qui qui perspiciatis reprehenderit. Est autem eos rerum nisi quidem corporis laboriosam. Et illo sunt ab.