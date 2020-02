Stenum. Die C-Junioren des VfL Stenum sind bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft 2020 Dritter geworden. Das von Carsten Barm und Daniel Hampe trainierte Team hat die Qualifikation für das Landesturnier knapp verpasst.

