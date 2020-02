Delmenhorst. Die Teams des Delmenhorster SV 05 hatten beim Wettkampf der 2. Bundesliga Nord in Kiel Pech. Sie verpassten den Klasserhalt nur knapp.

Das erste Februar-Wochenende steht im Schwimmsport im Zeichen des Deutschen Mannschaftswettbewerbs (DMS). Die Wettkämpfe sind laut Stefan Lemmermann, Aktiver im Delmenhorster SV 05, die „stimmungsvollsten Veranstaltungen des Jahres“. Sein Verein mischt in diesen regelmäßig im Konzert der Großen mit: Er hatte es geschafft, mit seinem Frauen- und seinem Männerteam in der 2. Bundesliga vertreten zu sein. Am Samstag nahmen die DSV-Riegen am einzigen Wettkampf des Jahres dieser in drei regionale Gruppen aufgeteilten Klasse an (Nord, West und Süd). Die Delmenhorster trafen sich mit ihren Nord-Konkurrenten in Kiel – und sie hatten dort großes Pech: Die Frauen und die Männer stiegen unglücklich in die Landesligen ab.

Herren als Aufsteiger am Start

In Norddeutschland gab es nur acht Schwimmvereine, die mit einer Damen- und mit einer Herrenmannschaft in der 1. Bundesliga beziehungsweise der 2. Bundesliga Nord vertreten waren, berichtete Lemmermann. Einer davon war der DSV 05. Während die Frauen schon seit mehreren Jahren in der 2. Liga weilten, waren die Männer als Aufsteiger dabei. In Kiel galt es, unter den je zwölf teilnehmenden Mannschaften mindestens Platz zehn zu erreichen, um den Klassenerhalt zu sichern.

DSV-Frauen fehlen 106 Punkte

"Im Damen-Team, bestehend aus Mara Anders, Lea Sophie Baechler, Tatjana Barke, Victoria Dietz, Emma Kämpfe, Jennifer Liese, Alida Mühlenhort, Pia Müller und Celine Rüdebusch, waren nur vier Schwimmerinnen dabei, die im Vorfeld kontinuierlich trainieren konnten", erklärte Lemmermann. Die anderen waren entweder durch Verletzungen gehandicapt oder mittlerweile beruflich zu eingespannt. "Somit war zu befürchten, dass der fünfte Platz aus dem Vorjahr nur schwer zu erreichen war", meinte Lemmermann. Und so kam es dann auch. Obwohl die Delmenhorsterinnen großen Kampfgeist zeigten, mussten sie sich "nach einem extrem spannenden Hin-und-Her" nach 34 Wettbewerben mit nur 106 Punkten Rückstand auf die SG Region Oldenburg mit Platz elf und dem Abstieg abfinden. Herausragend schwamm Mara Anders, die mit 2708 Punkten am meisten zum DSV-Ergebnis von 17.009 Zählern beisteuerte, erklärte Lemmermann. Lea Sophie Baechler zeigte ihre stärkste Leistung über die 100 Meter Rücken, die sie in neuer Bestzeit von 1:07,62 Minuten absolvierte.

Die Herren waren mit einem „gemischten“ Team am Start, berichtete Lemmermann. Gestandene Kräfte wie Yannis Hein, Martin Leis, Dominik Sartison, Daniel Scharf und David Zeiser traten gemeinsam mit den „Meistern vergangener Zeiten“ Matthias Karrasch, Stefan Lemmermann und Yannic Ziegler sowie Youngster Lukas Leis an. Damit erreichte die Mannschaft eine Altersspanne von 26 Jahren. Sie erwischte den wohl denkbar schlechtesten Start in den Wettkampf: Gleich zu Beginn gab es eine Disqualifikation. „Zwar durfte Yannic Ziegler nachschwimmen, aber er verlor dadurch einen seiner fünf Startplätze und die Mannschaft musste umgestellt werden“, erklärte Lemmermann: „Trotzdem waren die Leistungen zunächst deutlich besser als erwartet“.

Martin Leis in Topform

Vor allem Martin Leis präsentierte sich in Kiel in Topform. Er schwamm bei allen seiner Starts Bestzeiten. Über die 200 Meter Freistil knackte er in 1:59,49 Minuten zum ersten Mal die Zwei-Minuten-Grenze. Mit 3317 Punkten war Yannis Hein eifrigster Punktesammler der Delmenhorster. Auf den drei Bruststrecken ließ er sogar alle seine Konkurrenten hinter sich und schlug als Erster an. Zusätzlich schwamm er über 100 Meter Lagen in 58,89 Sekunden einen neuen Vereinsrekord.

DSV-Herren reicht Platz zehn dann doch nicht

Als alle Wettbewerbe absolviert waren, hatte die DSV-Mannschaft 17.713 Punkte auf dem Konto, mit denen es den vermeintlich rettenden zehnten Platz belegte. Vermeintlich: "Doch leider stieg parallel die erste Mannschaft der Wassersportfreunde Hannover 98, die krankheitsbedingt ersatzgeschwächt antreten musste, aus der ersten Liga ab", erzählte Lemmermann. Das führte dazu, dass ein weiteres Team die Nordstaffel der zweiten Bundesliga verlassen musste: der DSV. Ihm fehlten im Vergleich mit Neptun Kiel auf Rang neun nur 262 Punkte.