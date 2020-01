Delmenhorst. In der Handball-Landesliga der Frauen hat die HSG Delmenhorst am Donnerstagabend einen lockeren 32:21-Erfolg gegen die SG Obenstrohe/Dangastermoor eingefahren.

In den ersten acht Minuten verlief das Spiel ausgeglichen. Dann bekamen die Delmenhorsterinnen das Geschehen in den Griff. Sie warfen sich einen 11:5-Vorsprung heraus. Nach drei Toren in Folge keimte bei den Gästen Hoffnung auf, doch die HSG fing sich schnell wieder. Sie ging mit einem 16:11 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel lief im Team von HSG-Trainer Ingo Renken alles wie am Schnürchen: Angefangen bei Torhüterin Christina Nienaber, die die Gäste zum Verzweifeln brachte, bis in den Angriff, wo fast alle Chancen genutzt wurden. In der 45. Minute stand ein Zehn-Tore-Vorsprung zu Buche (25:15). Der Erfolg der HSG war spätestens jetzt gesichert.