Delmenhorst. Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II schafften im Nachholspiel gegen den TV Oyten II ein 19:19-Unentschieden. Den entscheidenden Treffer für die HSG erzielte Steffen Eilers.

Adrian Hoppe, Trainer der Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II, war nach dem Schlusspfiff des Nachholspiels gegen den Spitzenreiter TV Oyten II sehr zufrieden: Sein Team hatte sich ein 19:19 (10:8) erkämpft.

Hoppe hob vor allem die Deckung lobend hervor und freute sich, dass sich seine Mannschaft „für eine starke Leistung belohnen konnte“. Zwar hatten die Gastgeber nicht unbedingt den besten Start, lagen nach sechs Minuten mit 1:3 und nach 19 Minuten mit 4:6 im Hintertreffen. Aber dann nutzten sie ihre Torchancen deutlich besser. In der 22. Minute erzielte Bastian Schäfer per Siebenmeter das 6:6. Er war es auch, der seine Mannschaft wenig später mit 9:7 in Führung brachte. Kurz vor und gleich nach der Pause sorgte Tobias Schenk für das 11:8. Anschließend trafen die Gäste vier Mal in Folge. Sie glichen zum 11:11 aus und legten auch noch das 12:11 vor. Bis zum Schluss konnte sich keines der beiden Teams mehr absetzen. Nach dem 18:19 (59.) war es Steffen Eilers, der mit seinem ersten Treffer in der Partie zugleich den Schlusspunkt setzte und den Delmenhorstern einen Punkt sicherte.