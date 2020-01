BW Delmenhorst II will Platz zwei verteidigen CC-Editor öffnen

Tennis-Bezirksligist Blau-Weiß Delmenhorst II liegt aktuell auf Platz zwei der Tabelle. Symbolfoto: Rolf Tobis

Delmenhorst. In der Tennis-Bezirksliga steht Blau-Weiß Delmenhorst II nach drei Partien der Hallenrunde 2019/20 auf Platz zwei in der Tabelle. Am letzten Spieltag siegten die Delmenhorster mit 6:0 gegen den TC BW Varrel.