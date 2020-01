Ganderkesee. Fünf Leichtathleten der LGG Ganderkesee sind in Ibbenbüren gestartet. Sie freuten sich über ihre Leistungen.

Vier Sportlerinnen und ein Sportler der LGG Ganderkesee haben an einem Leichtathletik-Wettkampf in der Kreissporthalle Ibbenbüren teilgenommen. Sie seien, berichtete LGG-Sprecherin Inge de Groot , "alle schon mit den erzielten Leistungen recht zufrieden" gewesen. Vor allem, weil die Saison gerade erst begonnen hat.

Diana Garde startet zum ersten Mal über 60 Meter Hürden

Mieke Westermann, die in der Klasse U20 antrat, kam im Kugelstoß (4 Kilogramm) auf 9,03 Meter. Den 60-Meter-Sprint absolvierte sie in 9,43 Sekunden. In der Frauenklasse lief Imke Garde diese Strecke in 9,25 Sekunden. Im Hochsprung überquerte sie 1,35 Meter. Diana Garde, die in dieser Saison erstmals in der Klasse W50 starten kann, nahm in Ibbenbüren zum ersten Mal in einem Wettkampf den Hürdensprint über 60 Meter in Angriff. "Sie kam gut zurecht", lobte de Groot. Diana Garde lief nach 11,73 Sekunden über die Ziellinie. Im 60-Meter-Sprint erreichte sie 9,11 Sekunden. In der Klasse W60 lief Silvia Braunisch die Hürdenstrecke in 11,37 Sekunden und die 60 Meter in 9,40 Sekunden. Derweil nahm, berichtete de Groot, Ulrich Garde in Ibbenbüren nach einer langen Verletzungspause erstmals wieder an einem Wettkampf teil: Er freute sich über die 13,37 Meter, die er dort mit der 6,25-Kilogramm-Kugel erzielte.